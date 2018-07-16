«نورس الدامي» للسعودي رائد الجشّي بالإيطالية

محمود إسماعيل بدر (عمّان)

في سابقة لم يعاينها المشهد الثقافي السعودي كثيراً، صدرت ترجمة إيطالية لديوان الشاعر والكاتب والمترجم السعودي رائد أنيس الجشّي بعنوان «النّورس الدّامي» عن دار «كوتشينو دي ستيلا». وتأتي هذه الترجمة بعد وقت قصير من صدور ترجمة أخرى إلى اللغة الصربية عن دار (ألما) للنشر والتوزيع في العاصمة بلغراد.

من أهم الإنجازات التي حققها هذا العمل الأدبي لصاحبه، أنّه تمّ اختياره عام 2015، من قبل جامعة إيوا الأميركية، ليكون ضمن منهج الأدب الدّولي المعاصر، كما أن هذا الديوان وما حققه من شهرة على مستوى المبيعات، قد فتح شهية المهتمين في مجال الترجمة، حيث ترجمت نخبة من نصوصه للغات مختلفة مثل: الهندية، التركية، الإسبانية، الصينية، الفلبينية، كما نشر نخبة من قصائده بصحف ودوريات أدبية عالمية متخصصة.

يقول الجشي، بعد صدور الطبعة الإيطالية من ديوانه، بأن الترجمة جعلته أكثر إنسانية وتواضعاً واحتراماً للآخر، بل وأكثر انفتاحاً على لغات وأحلام وطموحات أخرى من هذا العالم، مشيراً إلى أن هناك مسارات أخرى لم تطرق، وأبوابا في الشعر والثقافة يمكن أن تنشأ من جديد، خاصة عندما تجد ذلك التماهي بين شعراء مختلف اللغات والأعراق في الهم والفن والسلوك الإنساني، ليصل إلى حد التشاكل أحيانا مع اختلاف البيئة والموضوع.

يذكر أنه صدر للجشي مجموعة من الدواوين الشعرية منها: تويجات منتحرة، بقايا قدح، حلم، شظيا عشق، كما صدر له نصوص من الشعر الألماني المعاصر، ورواية بعنوان «أفعى الخليج».