مشاركة مغربية في «دوربان» السينمائي بجنوب أفريقيا

محمد نجيم (الرباط)

إلى جانب عدد من الدول، يشارك المغرب في الدورة المقبلة الـ 39 لمهرجان «دوربان» السينمائي الدولي بجنوب أفريقيا والذي تنظم فعالياته من 19 إلى 29 من يوليو الجاري.

وتتمثل المشاركة المغربية بشريط «يمكن أن نكون أبطالاً» لمخرجته المغربية هند بنصاري الذي يحكي قصة صديقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، عزيز ويوسف، ومدى تصميمها لتحدي العوائق الجسدية للمشاركة في الألعاب البار أولمبية بالبرازيل ريو 2016، والصعوبات والمعاناة التي مرا منها بهدف تحقيق حلمهما لكي يحصلا على فرصة تماما كالرياضيين العاديين.

وسبق للمخرجة المغربية هند بنصاري، التي تعيش في لندن حيث تخرجت من إحدى أعرق جامعاتها، أن فازت بالعديد من الجوائز في مسابقات سينمائية دولية.

ومن بين الجوائز التي يمنحها المهرجان، الذي نظم أول دورة له سنة 1979، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة أحسن سيناريو، جائزة أحسن فيلم محلي، جائزة أحسن شريط قصير، جائزة أحسن موسيقى تصورية، جائزة أحسن إخراج وجوائز أخرى.