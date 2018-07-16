علاء النعيمي.. طوّع جسده من أجل المسرح

عصام أبو القاسم (الشارقة)

يشكل الجسد دعامة أساسية في أداء الممثل، وخصوصاً الممثل المسرحي، ومن طواعية البدن وخفته وحجمه وشكله ومن طاقاته الحركية والإشارية والإيمائية تصدر القيم والمعاني والرموز الأدائية المنتجة للدلالات الفنية والفكرية للعمل الفني، وتكاد تيارات ومناهج المسرح أن تجمع في تقييمها الممثل، استناداً إلى طبيعته الجسمانية، كما أن أغلب التقنيات والدروس التأهيلية والتدريبية الخاصة بهذا الفن موجهة بشكل رئيس نحو فعالية الجسم وحيويته، من هنا، تبدو هذه الدروس في معظمها أشبه بالتمرينات الرياضية في ما تخصصه من وقت للإحماء ولتنشيط أعضاء الجسد: اليدين والأقدام والظهر والجهاز التنفسي والصوت، إلخ..

الفنان الإماراتي علاء النعيمي (47 عاماً) من بين أبرز الممثلين الذين اتسمت أجسادهم بالبدانة خلال العقدين الماضيين. لكن، مع ما أحرزه من حضور وتحقق، كان يشعر بأنه محروم من تجسيد بعض الأدوار، فتوجهات المخرجين المحليين، كما قال لـ«الاتحاد» محكومة بالمظاهر العامة لجسد الممثل لا بقدراته وخبراته، وهو أشار إلى أسماء تمثيلية عربية عدة، مثل يحيى الفخراني وسلوم حداد، ليؤكد أن أحجامهم البدينة لم تكن عائقاً أمام تطورهم وتميزهم. مؤخراً خضع النعيمي لبرنامج مكثف لمكافحة البدانة، وفقد بنتيجته 67 كيلو جراما، ولقد بدا نحيفاً على نحو ملحوظ حين شارك أخيراً في مسرحية «فقط» في الدورة الماضية من أيام الشارقة المسرحية، وفي إجابته عن سؤال حول الفرق الذي أحدثه إنقاص الوزن على طاقته التمثيلية، قال: طبعا تغيرت كثيراً في الحركة والتنفس والصعود والنزول..

صرت أخف وأكثر نشاطاً، لا أعرف إن كان شكلي الجديد سيفرض عليّ أدوارا تمثيلية محددة، لكن بالمقارنة مع أيام بدانتي فلقد تأثرت بعض أدواتي كممثل، فصوتي، مثلاً، طرأ عليه اختلاف وكذلك ملامح الوجه وعضلات الجسم ربما هي بحاجة إلى المزيد من التمارين».

وعند سؤاله عما يعتقد أنه أهم ما حصل له خلال مسيرته كممثل مسرحي قبل إنقاص وزنه، ذكر النعيمي مناسبة نيله جائزة أفضل أداء تمثيلي دور ثان، عن تجسيده دور«الأحدب» في مسرحية «في المقهى» 1998 التي قدمها مسرح الاتحاد في دورة سابقة من أيام الشارقة المسرحية. وعن يومياته الراهنة، هو الذي يرأس مجلس إدارة مسرح بني ياس، قال«نعد لمجموعة من الأعمال المسرحية، فلدينا مسرحية نعمل عليها للمشاركة في مهرجان دبي لمسرح الشباب بعنوان «الكونتينر» من تأليف عباس الحايك وإخراج خميس الشحي، كما نعد للمشاركة في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل».