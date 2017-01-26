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بتكلفة 10 ملايين درهم

افتتاح مصنع تاكيناكا الشرق الأوسط لمواد الطلاء ومقاومة الصدأ في رأس الخيمة
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تاريخ النشر: الجمعة 27 يناير 2017

محمد صلاح (رأس الخيمة)

افتتح الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة المنطقة الحرة رئيس هيئة الاستثمار في رأس الخيمة أمس الأول، مصنع تاكيناكا الشرق الأوسط لمواد الطلاء ومعالجة المواد بالمنطقة الصناعية بالجزيرة الحمراء بتكلفة 10 ملايين درهم.

وأكد القاسمي أن هذا المصنع يعد إضافة جديدة لاستثمارات الصناعية بالإمارة، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار تسعى لتنويع الاستثمارات وجذب المزيد من الصناعات النوعية والتي تحتاج لها المنطقة بصفة عامة.

من ناحيته، أكد سايكو تاكيناكا، رئيس مجلس إدارة تاكيناكا سيساكوشو المحدودة أن المصنع مخصص لإنتاج مواد الطلاء الفائقة والمقاومة للصدأ، والتي تستخدم في الكثير من المجالات مثل منصات الغاز والنفط وغيرها.

وأضاف: المصنع شراكة مع مجموعة جي إس آي كريوس اليابانية ونهدف من خلاله لتوفير احتياجات الإمارات وكافة دول الشرق الأوسط من هذه المواد التي بدأت تشهد ارتفاع الطلب عليها خلال السنوات الماضية لأهميتها في مقاومة الصدأ.

وتابع: ستزود شركة تاكيناكا المنصات النفطية ومحطات الغاز ومحطات تحلية المياه الحكومية بأنواع خاصة من المشابك المطلية بمواد معالجة مقاومة للصدأ في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الشركة تتعامل مع السوق الإماراتي منذ 30 عاماً، لافتاً إلى أن المصنع سيختصر تكلفة النقل وزمن وصولها، حيث كانت في السابق تنقل من مصانع الشركة في اليابان. ... المزيد
     
 

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