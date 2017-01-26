افتتاح مصنع تاكيناكا الشرق الأوسط لمواد الطلاء ومقاومة الصدأ في رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

افتتح الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة المنطقة الحرة رئيس هيئة الاستثمار في رأس الخيمة أمس الأول، مصنع تاكيناكا الشرق الأوسط لمواد الطلاء ومعالجة المواد بالمنطقة الصناعية بالجزيرة الحمراء بتكلفة 10 ملايين درهم.

وأكد القاسمي أن هذا المصنع يعد إضافة جديدة لاستثمارات الصناعية بالإمارة، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار تسعى لتنويع الاستثمارات وجذب المزيد من الصناعات النوعية والتي تحتاج لها المنطقة بصفة عامة.

من ناحيته، أكد سايكو تاكيناكا، رئيس مجلس إدارة تاكيناكا سيساكوشو المحدودة أن المصنع مخصص لإنتاج مواد الطلاء الفائقة والمقاومة للصدأ، والتي تستخدم في الكثير من المجالات مثل منصات الغاز والنفط وغيرها.

وأضاف: المصنع شراكة مع مجموعة جي إس آي كريوس اليابانية ونهدف من خلاله لتوفير احتياجات الإمارات وكافة دول الشرق الأوسط من هذه المواد التي بدأت تشهد ارتفاع الطلب عليها خلال السنوات الماضية لأهميتها في مقاومة الصدأ.