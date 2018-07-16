«الفجيرة للثقافة والإعلام» تشارك في مهرجان «جرش»

الفجيرة (وام)

تشارك هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في فعاليات الدورة الـ 33 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، الذي يقام في المملكة الأردنية خلال الفترة من 19 إلى 28 يوليو الجاري في المدينة الأثرية شمالي المملكة، قبيل إقامة فعاليات مصاحبة في العاصمة عمان. وتأتي مشاركة الهيئة لتحيي التراث الإماراتي بفنونه الشعبية المتنوعة، حيث تحيي فرقة «العوايد» الحربية بقيادة الشاعر الإماراتي محمد اليرواني الشحي حفلاً للفنون الشعبية والتراثية الإماراتية يضم لوحات «الرزيف» و«اليولة» وذلك في 22 يوليو الحالي على مسرح المدرج الشمالي.

وأوضح محمد أبو سماقة، المدير التنفيذي للمهرجان، أن هذه المشاركة تأتي عقب اتفاقية أبرمتها الجهتان شملت بنودها تدعيم الشراكة في المجالات الثقافية والتدريبية والبحثية والعلمية والتطويرية.

من جهته أكد حمدان كرم الكعبي، مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أن هذه المشاركة تعكس العلاقات الثقافية المميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أن من أولويات المشاركة تعزيز المعرفة بتراث الإمارات العريق باعتباره أحد أهم مكونات الهوية الوطنية الإماراتية.

ولفت الكعبي إلى حرص الهيئة على تحقيق التعاون البناء مع وزارة الثقافة بالمملكة الأردنية في المجالات الثقافية، بالإضافة إلى المشاركة في المشاريع والبرامج الثقافية المشتركة بين البلدين والتي من شأنها إثراء وتوسعة مجال التعاون والتبادل الثقافي.