هيونداي «أيونك» الهجينة والكهربائية تسعى للريادة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت شركة هيونداي، إن انتهاجها أسلوباً يتسم بالمرونة تجاه اعتماد أنواع الوقود البديل سيجعل مجموعة سياراتها «أيونك» العاملة بالوقود البديل «رائدة في سوق السيارات في غضون السنوات المقبلة»، وذلك في ظلّ زيادة التركيز المنصبّ في منطقة الشرق الأوسط على مصادر الطاقة المتجددة.

وقال مايك سونغ، رئيس عمليات هيونداي في إفريقيا والشرق الأوسط، إن التطورات التقنية المتسارعة في قطاع الطاقة البديلة بمنطقة الشرق الأوسط «تشكّل حافزاً ومصدر تشجيع لهيونداي في نهجها تجاه السيارات الهجينة والكهربائية، كما أنها تتماشى تماماً مع وجهة نظرنا بأن سيارات المستقبل ستكون كهربائية تماماً».