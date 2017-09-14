دبي (الاتحاد)







عزيزي آرين روبن، أنت الآن لم تتجاوز 16 عاماً، هناك اتصال هاتفي من والدتك بمدرستك، الهاتف لا يتوقف عن الرنين في المدرسة، فالأمر يبعث على الاهتمام بل القلق، ولكن قبل أن ترد على الهاتف في فترة الاستراحة تذكر جيداً، مهما كان الحدث لا تتوقف عن عشق كرة القدم، المفاجأة أن والدتك تريدك من أجل اللحظة الفارقة في مسيرتك الكروية، إنها تريدك على الهاتف فوراً لكي تخبرك بأن مدرب فريق جروننجن يريدك الآن. هذا ما حدث لي في يوم التحول الذي لا يفارق ذاكرتي، لقد أصبحت لاعباً في جروننجن، وسوف أسافر مع الفريق لخوض أولى مبارياتي، أتذكر هذا الحدث بتفاصيله كافة، أنا الآن أبلغ 33 عاماً، لدي عقد لموسم واحد مع البايرن، الأمر لا يتعلق فقط باستعادة شريط الذكريات، بل هو درس لي ولغيري، قد يحدث ما لا تتوقعه أبداً. تجربتي مع تشيلسي مع مورينيو واحدة من العلامات الفارقة في مسيرتي، إنه البريميرليج، والمدرب هو مورينيو، الأمر لم يكن سهلاً، قلت لنفسي يجب أن أكون أكثر صلابة ذهنياً وبدنياً، وأفعل كل شئ من لإثبات الذات، يتحدثون كثيراً عن مورينيو، يقولون إنه مثير للجدل، أراه صاحب شخصية، وقد يطلب من اللاعب ما لا يطيقه، لم أكن في حاجة إلى تحفيز أو ضغوط، لقد كان الحافز ذاتياً، أريد أن أصبح جديراً بقميص البلوز، وبالدوري الأقوى في العالم. تشيلسي خطوة مهمة في مسيرتي، تعلمت من الإصابات، ومن ضغوط مورينيو، ثم كانت خطوة الريال، ومن اللحظة الأولى تدرك الفارق بين البريميرليج والليجا، في إنجلترا يتنفسون كرة، وفي إسبانيا هي مجرد جزء من حياتهم، والدرس الأكبر هناك كان أن كرة القدم ليست عاطفة فحسب، بل هي بيزنس كبير، وهذا ما لا أحبه. خطوتي التالية كانت صوب البايرن، لقد اعتقد البعض إنها خطوة للوراء، ولكن العملاق الألماني جعلني أتذوق مجد دوري الأبطال، هذا درس آخر في الكرة والحياة، فقراري بالانضمام للبافاري بدا سيئاً في حينه، مقارنة مع وجودي في الريال، ولكنني الآن أقول إنه القرار الأفضل في حياتي.