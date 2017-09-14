الحلم بـ 500 دولار!

محمد حامد (دبي)

أن تكون حاضراً في مدرجات نهائي كأس العالم، فهذا هو الحلم الكبير للملايين من عشاق الساحرة حول العالم، يستوي في ذلك الفقراء أو الأثرياء الذين يوحدهم عشق كرة القدم، وبعد أن طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم تذاكر حضور مونديال روسيا 2018 عبر موقعه الإلكتروني، أصبح متاحاً الحصول على بطاقة حضور النهائي المونديالي الذي يقام باستاد لوجنيكي في موسكو. تبلغ كلفة التذكرة الأرخص لحضور نهائي مونديال روسيا 2018، والذي يقام 15 يوليو 2018 حوالي 500 دولار، وفقاً لما أعلنه «الفيفا» عبر موقعه الإلكتروني، فيما تصل كلفة التذكرة الأغلى 1100 دولار، أما المباراة الافتتاحية التي تقام بتاريخ 14 يونيو، فتبلغ كلفتها 220 دولاراً في كلفتها الأقل، و550 دولاراً للتذكرة الأغلى. ويتيح «الفيفا» عبر موقعه الإلكتروني حجز تذاكر المونديال وفقاً لأي تصنيف يرغب فيه الجمهور، سواء كان الاختيار يقوم على شراء تذاكر جميع المباريات أو المباريات التي تقام بملعب بعينه، وكذلك تذاكر حضور مباريات منتخب من دون غيره، وفقاً لترتيب معين لا علاقة له بالإعلان عن القرعة، وتحمل الأخيرة بعض المخاطر المالية، حيث لا يمكن توقع نتائج أي منتخب من البداية حتى النهاية، إلا أن الثابت هو جرأة عشاق منتخبات مثل ألمانيا والبرازيل وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين في قرار شراء تذاكر المونديال بالكامل لثقتهم وطموحهم في بلوغ منتخباتهم المباراة النهائية. وكعادته يمنح «الفيفا» أسعاراً تفضيلية لجمهور البلد المنظم، وكذلك للمقيمين في هذا البلد، حيث يبلغ سعر تذكرة حضور النهائي للجمهور الروسي 122 دولاراً فقط، في حين لا تتجاوز كلفة تذكرة مشاهدة افتتاح المونديال 55 دولاراً، واللافت أن الأسعار الخاصة بالجمهور الروسي موحدة في سعرها ولا تخضع لأي تصنيف أو فئات، ويحرص «الفيفا» على منح هذه المزايا للبلد المنظم انطلاقاً من رغبته في نجاح البطولة جماهيرياً، وكذلك مراعاة الأبعاد التي تتعلق بمستوى الدخول لمواطني البلد الذي يحتضن المونديال، حيث لا يجب حرمان بعض الفئات من التفاعل مع الحدث الأكبر في عالم كرة القدم، خاصة إذا كان يقام على أرضها وفي وطنها. وقد بدأ طرح التذاكر إلكترونياً أمس، ويستمر ذلك حتى 12 أكتوبر المقبل، على أن يتم إعادة طرحها في مرحلة ثانية في وقت لاحق، وعلى الرغم من أن التذاكر بأسعارها الرسمية تبدو في متناول الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، إلا أن كابوس «السوق السوداء» يظهر بقوة في جميع البطولات الكروية الكبرى، خاصة في وقت إقامة البطولة، حيث ترتفع رغبة الآلاف ممن لا يحملون تذاكر في حضور المباريات، يقابلها شهية مفتوحة لمن قاموا بشراء التذاكر، ويطمحون إلى تحقيق كسب مادي عبر تسويقها، فقد ارتفعت قيمة تذكرة نهائي مونديال البرازيل 2014 من ألف دولار إلى 20 ألفاً.