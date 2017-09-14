كايسر بطل «خور دبي المفتوحة»

دبي- الاتحاد

توج الجنوب أفريقي أم جي كايسر بلقب بطولة خور دبي المفتوحة للجولف، عاشر بطولات الموسم السابع لجولة دول مينا، المبادرة الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف، وشهدت مشاركة 120 لاعبا من 26 دولة أجنبية وعربية.

واختتم كايسر مشواره في البطولة محققا 13 ضربة تحت المعدل، متقدما بفارق ضربتين عن الهندي ريحان توماس والإنجليزي تود كليمنتس اللذان سجلا 11 ضربة تحت المعدل، وتصدرا ترتيب فئة الهواة.

وسجل كايسر 71 ضربة برصيد مساوي للمعدل العام، ليحافظ على رصيده وينهي المنافسات في المركز الأول، دون مقاومة من الهندي ريحان توماس الذي سجل 71 ضربة في الجولة الأخيرة ليبقى ثانيا.

وسجل السعودي عثمان الملا أفضل النتائج العربية منهيا المنافسات، بواقع ضربتين فوق المعدل، ليحل بالمركز 34 على صعيد الترتيب العام، لكنه نال الجائزة المخصصة للاعبين العرب في بطولات دول مينا.