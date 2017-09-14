سميث يخوض تجربة «جولف لوح التجديف»

رأس الخيمة (الاتحاد)

شارك الإنجليزي جوردان سميث، أحد ألمع النجوم الصاعدين في عالم الجولف، في تحدٍ مميز لممارسة الجولف أثناء الوقوف على ألواح التجديف، وذلك في الفعالية التي أقيمت أمس في ملعب نادي الحمراء للجولف برأس الخيمة.

وكان سميث قد قبل المشاركة في هذا التحدي الفريد تلبية لدعوة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ولاعبة الجولف الكندية السابقة كلودين فونج التي تعمل حالياً مدربة بمجال الصحة والعافية والأداء، إضافة إلى زوجها أليكس ريجز، المدرب الكندي في الجولة الأوروبية لرابطة محترفي الجولف.

وقام كل من سميث وفونج بممارسة رياضة التجديف باستخدام ألواح التزلّج على بعد نحو 1000 متر من نادي الحمراء للإبحار الذي تم افتتاحه مؤخراً، ثم قاما بالتجديف فوق المياه الهادئة لمرسى الحمراء، ووصلا بعد ذلك إلى موقع عائم بمحاذاة الشاطئ من أجل ضرب الكرّات على بعد 140 ياردة باتجاه الحفرة 18 في ملعب نادي الحمراء، والذي سيستضيف تحدي رأس الخيمة للجولف من 25 إلى 28 أكتوبر المقبل.

وأحرز سميث أول ألقابه في الجولة الأوروبية لرابطة المحترفين بعد تسجيل أداء متميز خلال الدورة الافتتاحيّة لتحدّي رأس الخيمة في أكتوبر الماضي، وخلال التحدي الجديد قرب الشاطئ، أخطأ سميث بتصويب إحدى الكرات التي سقطت في المياه.

وأضاف: «لقد كانت المياه دافئة وهادئة، وهو ما أضاف مزيداً من المتعة على الأجواء، وحال وصولنا إلى الموقع العائم بمحاذاة الشاطئ، بدا الأمر غريباً وغير مألوف بالنسبة لي، ولم أتصوّر أبداً أنه بالإمكان رمي كرات الجولف من قبالة هكذا مكان!».

من جهته، أعرب هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن سعادته بعودة جوردان سميث إلى رأس الخيمة مجدداً، لاسيما وأن الإمارة ستستضيف 105 لاعبين من أهم المحترفين والمستجدين في رياضة الجولف من شتّى أنحاء العالم، وذلك بمناسبة انطلاق النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للجولف.

وقال: «نتوجه بجزيل الشكر إلى سميث لتخصيص بعضٍ من وقته للعودة إلى رأس الخيمة والمشاركة في تحدي الجولف أثناء الوقوف على ألواح التجديف، وذلك على الرغم من انشغاله الكبير في منافسات الجولة الأوروبية، ويسعدنا بالنيابة عن جميع معجبيه ومحبّيه في الإمارة أن نتمنى له ختاماً موفقاً لموسمه المتميز في الجولة الأوروبية.