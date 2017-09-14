النخبة في استعراض «الفلاي بورد» الأول بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات الموسم المحلي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بتحدي استعراض الفلاي بورد على الدراجات المائية، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة النادي، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي.

وتقام البطولة للمرة الأولى في أبوظبي بعد وضعها في إطار تنافسي يسعى من خلاله المشاركون إلى تحقيق الاستعراض الأفضل عبر مدة زمنية تتاح لكل متسابق، وسيكون كاسر الأمواج مسرحا للاستعراض الذي ينطلق في الثالثة والنصف بعد الظهر.

وكانت رياضة الاستعراض بالفلاي بورد قد راجت كثيرا في السنوات الماضية في أوساط الشباب وانتشرت بشكل كبير جدا لتحظى بشعبية واسعة وقوية.

من جهته، وجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، الشكر والتقدير لكل المشاركين في النسخة الأولى للبطولة في أبوظبي، مؤكدا أن منافسات الفلاي بورد ستكون بداية قوية لسلسلة من البطولات والتحديات المحلية والعالمية التي يعتزم النادي تنظيمها في الموسم الجديد، وقال: الموسم فاصل مهم على سقف الطموحات التي ينظمها النادي، خاصة وأن هناك الكثير والعديد من البطولات التي ستقام، وسيكون لدينا جدول طويل بالأحداث وغني بالرياضات البحرية بمختلف أنواعها، سيجد الجمهور من خلالها متعة كبيرة وتحد قوي.