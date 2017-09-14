طائرة «الروح الإيجابية» تحلق في مردف

دبي (الاتحاد)

تختتم في الخامسة مساء اليوم في حديقة مردف منافسات بطولة الكرة الطائرة، ضمن فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة «الروح الإيجابية»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في دبي، وتقام في إطار مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية، بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية.

وتأهلت أربع فرق إلى نصف النهائي هي نجوم الإمارات، نايس برجر، دلسكو، وباثيكال، تقام اليوم أربع مباريات ضمن مرحلتي نصف النهائي والنهائي لتحديد الفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة.

وأقيمت يوم الجمعة الماضي أربع مباريات حيث فاز نايس برجر على دلسكو 2 - صفر، وفاز نجوم الإمارات على ايه اس آي 2 - صفر، كما فاز باثيكال على جي كي 2 - صفر، وفاز نايس برجر على ايه اس ايه 2 - صفر أيضاً.

وبذلك يسدل الستار على المرحلة الأولى من المبادرة التي انطلقت في منطقة مردف 29 مايو الماضي، حيث تم تنظيم بطولة خماسيات كرة القدم وبطولة ثلاثيات كرة السلة في حديقة أب تاون وحديقة مردف، كما نظمت بطولة كرة السلة من 7 يوليو إلى 4 أغسطس الماضي في حديقة مردف أب تاون، وحظيت الفعاليات بمتابعة جماهيرية كبيرة، حيث حرص الجمهور على الحضور ومتابعة المنافسات، والوجود للاستمتاع بالأنشطة الرياضية والمبادرات التوعوية التي تقيمها الدوائر والمؤسسات المشاركة، كما استمرت شرطة دبي في تنظيم تدريبات للصغار في الفنون القتالية والتي شهدت مشاركة عدد كبير من الأطفال والناشئين.

وتبدأ المرحلة الثانية من فعاليات المبادرة 22 سبتمبر في منطقة المحيصنة الثانية والتي ستستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل، فيما تقام المرحلة الثالثة في منطقة البرشاء الأولى وتنطلق بداية ديسمبر وتستمر حتى 28 فبراير المقبل، وتبدأ بعدها المرحلة الرابعة والأخيرة في منطقة القوز الصناعية الأولى وتنطلق مطلع مارس وتختتم نهاية مايو.

ويشارك في تنظيم ودعم فعاليات المبادرة شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وخدمة الأمين، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مؤسسة دبي للإعلام، اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، دبي العقارية، الاتحاد العقارية، آب تاون مردف، شبكة الإذاعة العربية، وجمعية توعية ورعاية الأحداث.

وتقدم الجهات الداعمة للمبادرة خدمات متنوعة إلى المستفيدين خلال فعاليات المبادرة التي يتم تنفيذها على أربع مراحل مختلفة وتمتد لعام كامل، وتتضمن تنظيم المنافسات في مناطق مختلفة بدبي طوال فترة شهور الصيف، هي مردف والبرشاء ومحيصنة 2 والقوز الصناعية، وتم تخصيص فعاليات في كل منطقة لمدة 3 أشهر في كرة القدم والكرة الطائرة والكريكت وكرة السلة ورياضات أصحاب الهمم، بالإضافة إلى حملات توعوية وتثقيفية لمختلف فئات المجتمع.