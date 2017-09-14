«الهواة» يدشن موسم الدراجات في الممزر

عماد النمر (الشارقة)

يدشن سباق الهواة الموسم الرياضي الجديد لاتحاد الدراجات، حيث يشهد كورنيش الممزر في دبي اليوم انطلاق سباق الهواة للمواطنين لمسافة 60 كلم، ويشارك في السباق أعداد كبيرة حرصت على التسجيل مبكراً لتكون ضمن المتنافسين على اللقب، ويحضر السباق رئيس الاتحاد أسامة الشعفار وأعضاء المجلس، حيث يتوجون البطل في ختام المنافسات.

ويشارك في أنشطة الاتحاد هذا الموسم 16 نادياً وهي أندية النصر، وشباب الأهلي دبي، والعربي، والشارقة، وخورفكان، والبطائح، ومليحة، والحمرية، والفجيرة، ومصفوت، ودبا الحصن، ومسافي، والتعاون، ورأس الخيمة، والجزيرة الحمراء، والرمس.

ويتضمن برنامج الموسم 62 سباقاً، للفردي العام والفردي والفرقي ضد الساعة، وتشمل 6 سباقات لكل من الرجال والهواة المواطنين والماسترز، و11 سباقاً للشباب، و7 سباقات للناشئين، و7للإناث، و8 سباقات للأشبال، و8 للبراعم، إضافة إلى 10 سباقات في بطولة الإمارات وسباق كأس رئيس الدولة الذي يختتم الموسم منتصف أبريل المقبل.

كما يتضمن البرنامج تنظيم الاتحاد سباق زايد الدولي، وذلك لإطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2018 عام زايد، كما ينظم الاتحاد العديد من السباقات خلال الموسم، من بينها سباق بلدية دبي، واليوم الوطني، والتعاون مع المجالس الرياضية في تنظيم الطوافات الدولية الشارقة، ودبي، وأبوظبي، التي تقام في كل عام ضمن روزنامة الاتحاد الدولي.

وتشارك منتخبات الكبار، والشباب و23 سنة، والناشئين والإناث والهواة المواطنين، في العديد من البطولات والطوافات الخليجية والعربية والقارية، وستكون البداية في دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات في تركمانستان، وكأس آسيا للمضمار في تايلاند والهند، والبطولة العربية للطريق في مصر، والبطولة العربية للمضمار في الإمارات، إضافة لبطولتي الخليج للطريق والمضمار والبطولة الآسيوية للطريق في ميانمار، وطوافات الشارقة ودبي وأبوظبي، كما تشارك دراجات الإمارات في البطولة العربية للأندية التي ستقام في الجزائر.

وقد استعدت اللجان العاملة في الاتحاد كافة لانطلاق الموسم الجديد، والاستعداد جاء مبكراً في إطار الحرص أن يكون الموسم متميزاً، ويحقق الأهداف المرجوة، لاسيما رفع مستوى الأداء، واكتشاف العناصر الموهوبة لدعم المنتخبات الوطنية، خاصة التي تم تكوينها حديثاً لفئتي 23 سنة والهواة المواطنين.

وأكد عبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية، أن اللجنة حرصت على إصدار برنامج السباقات للموسم الجديد مبكراً، وشاملاً لكل السباقات التي ستقام طوال الموسم، مع الوضع في الاعتبار التوقفات الخاصة بمشاركة المنتخبات الوطنية، في البطولات والطوافات، ويأتي ذلك في إطار حرصنا الكامل على منح الأجهزة الفنية في الأندية الفرصة الكاملة لتنفيذ برامجهم في إعداد اللاعبين وتجهيزهم للسباقات.

وأضاف: حرصنا خلال فترة تسجيلات الأندية للاعبين على دقة الإجراءات والبيانات وأعمار اللاعبين لضمان انتظام السباقات ومنعاً للاحتجاجات، مشيراً إلى أن تسجيلات الموسم الجديد شهدت مفاجآت عديدة تمثلت في انتقالات اللاعبين المميزين والدوليين بين الأندية، ولاسيما التي تنافس على المقدمة، ما يؤكد أن المنافسة ستكون أقوى وأفضل من المواسم السابقة، والمحصلة ستكون رائعة وتصب في مصلحة المنتخب الوطني.