«الجو جيتسو» يرفع شعار التحدي بـ «الرقم 1»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

غادرت طلائع الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو أمس الأول أبوظبي إلى العاصمة التركمانستانية عشق أباد للترتيب والتجهيز والإشراف على منافسات «فن الترويض» بدورة ألعاب الصالات الآسيوية التي تقام تحت مظلة المجلس الأولمبي القاري، ويشارك فيها منتخبنا بـ21 لاعبا ولاعبة في مختلف الأوزان.

وتضم بعثة الاتحاد القاري فهد علي الشامسي أمين عام الاتحاد، والدكتور جعفر المظفر نائب الأمين العام، وطارق البحري المدير المالي للاتحاد، ومحمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والمحاسبة بالاتحاد المحلي، ورودريجو فاليريو نائب المدير الرياضي للاتحاد القاري، وعبدالله الزعابي مساعد مدير الفعاليات والأنشطة بالاتحاد المحلي، فضلا عن 25 حكما دوليا تم اختيارهم وفقا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.

ويتوجه يتوجه المنتخب اليوم إلى عشق أباد، وتحصل على راحة في يوم الوصول ثم تعود للتدريب صباحا في القرية الأولمبية المعدة لاستضافة الدورة صباح غد، على أن تجرى عملية الوزن الرسمية مساء غد، فيما يشارك المنتخب بكل عناصره في الافتتاح الرسمي للبطولة يوم الأحد المقبل قبل أن تبدأ المنافسات الرسمية في يوم الاثنين لكل الأوزان «الرجال والسيدات»، ثم تختتم في اليوم التالي بمنافسات الوزن المفتوح.

ويشارك منتخبنا ببعثة يرأسها يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، وشيخة السويدي إدارية للفتيات، والمدربين روبيرتو ليما وهنريكي زيزيندي، وجيسيكا فيتورا، بالإضافة إلى 14 لاعبا هم عبيد النعيمي، وعمر الفضلي في وزن 56 كجم، وزايد المنصوري وسعيد المزروعي في وزن 62 كجم، وطالب الكربي وابراهيم الحوسني في وزن 69 كجم، ومحمد القبيسي وسعود الحمادي في وزن 77 كجم، وسعيد السويدي وخلفان بالهول في وزن 85 كجم، وفيصل الكتبي ومبارك عمرو في وزن 94 كجم، وزايد الكعبي ويحيى الحمادي في وزن 110 كجم. وسوف يحمل آمال الوطن كل من فيصل الكتبي ويحيى الحمادي في منافسات الوزن المفتوح.