«كهرباء الشارقة» تبحث تطوير وحدات إنتاج المياه مع «فيتو»

الشارقة (الاتحاد)

بحثت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، آفاق التعاون مع شركة فيتو المتخصصة في مجال تطوير وحدات تحلية المياه، حيث اطلعت الشركة على أفضل الممارسات العالمية التي تتبناها الهيئة فيما يتعلق بعملياتها التشغيلية في محطات إنتاج وتحلية المياه، حيث تهدف الهيئة لرفع كفاءة محطاتها بنسبة 50% وخفض الفاقد من شبكات المياه حتى يضاهي المستويات والنسب العالمية.

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور المهندس راشد الليم رئيس كهرباء ومياه الشارقة، وفداً رفيع المستوى من الشركة يضم الدكتور والتر جي أر بايدنس الرئيس التنفيذي للشركة وديرك فرانسير المدير الإداري.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة وشركة «فيتو»، في الوقت الذي أصبحت فيه الشراكات بين القطاعين العام والخاص بمثابة محور أساسي لتحقيق استراتيجية الهيئة لعام 2020، بالإضافة إلى دعم الابتكار في رفع كفاءة المحطات وتقديم الخدمات الذكية والتي سوف تعود بالفائدة على المجتمع.

وأكد أن الهيئة تتطلع إلى تعزيز العمل المشترك مع شركة «فيتو»، والتي تُعد إحدى أهم الشركات الرائدة عالمياً في قطاع تطوير وصيانة وحدات إنتاج المياه، وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم التوجهات الحديثة وتوفير المياه بأفضل المواصفات العالمية واستعرض خلال اللقاء عدد من المشروعات المبتكرة التي نفذتها الهيئة لتطوير شبكات المياه والحفاظ عليها من الهدر، والتي تضمنت تركيب أجهزة لكشف التسربات في عدد من مناطق إمارة الشارقة، وتعديل وتطوير شبكات المياه في عدد من مناطق الإمارة وزيادة عدد مواقع فحص العينات في شبكة مدينة الشارقة ليصبح إجمالي عدد المواقع 54، وذلك بهدف مراقبة جودة المياه في الشبكة بشكل مستمر، وبلغت كميات المياه التي يتم إنتاجها بإمارة الشارقة في اليوم 114 مليون جالون، 90% من هذا الإنتاج يخدم مدينة الشارقة ويوجد بالهيئة 6 مختبرات فنية لمراقبة جودة المياه، والحفاظ عليها من بداية التحلية وحتى وصولها للمشتركين من خلال شبكة يزيد طولها عن 3000 كم والمختبرات مزودة بأحدث الأجهزة والكوادر البشرية المؤهلة لمتابعة فحص المياه، والتأكد من جودتها وعذوبتها في كافة مناطق إمارة الشارقة على مدار الساعة.

من جانبه، أعرب الدكتور والتر جي أر بايدنس الرئيس التنفيذي للشركة عن إعجابه بالمشاريع الطموحة التي تخطط لتنفيذها هيئة كهرباء ومياه الشارقة، لاسيما في مجال تحديث وتطوير وحدات تحلية المياه..

وأشاد باعتماد الهيئة على الأفكار المبتكرة والإبداعية والمبادرات التي أطلقتها لتطوير الأداء في مجالات عملها، وحرصها على تفعيل التعاون مع الشركات العالمية. وأكد أن هناك رغبة مشتركة في تعميق وتوسيع وتنمية العلاقات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين شركة فيتو وهيئة كهرباء ومياه الشارقة في مجال مشروعات البنية التحتية لمشروعات المياه والدخول في شراكة استثمارية.