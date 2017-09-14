الغيلاني: أيقونة «سباحة أبوظبي» خارج الخدمة

أمين الدوبلي (أبوظبي)

بدأت فرق السباحة في نادي الجزيرة استعداداتها للموسم الجديد منذ أول أغسطس الماضي، على مسبح نادي تراث الإمارات والتي تضمنت تدريبات يومية لمختلف المراحل السنية.

وأكد جمعه الغيلاني، المشرف العام على اللعبة، أن الفرق سوف تنقل تدريباتها إلى مسبح مدرسة حمود بن علي في حال موافقة مجلس أبوظبي للتعليم على الطلب المقدم من النادي.

وقال: برغم أن النادي دخل في برنامج تقشف في الفترة الأخيرة، فإن القائمين على اللعبة في النادي ضحوا ببعض مكتسباتهم وحوافزهم من أجل الحفاظ استمرار النشاط من أجل استثمار طاقات الأجيال الجديدة التي ارتبطت بالنادي وتطورت مستوياتهم، وحصلوا على العديد من البطولات المحلية، مشيراً إلى أنهم مستعدون للتضحية حتى تبقى اللعبة في النادي، خصوصاً أن الجزيرة من أهم قلاع اللعبة.

وأضاف: المسبح الأولمبي بالنادي توقف عن العمل وأصبح خارج الخدمة منذ أكثر من عام تقريباً، وأخشى أن تضيع أهم أيقونة للسباحة في أبوظبي، حيث إنه استضاف العديد من البطولات الخليجية، وكان شاهداً على صنع أكثر من بطل خليجي إماراتي، كما أنه كان الحل السهل لاستضافة مسابقات الاتحاد في الكثير من المناسبات.

وتوجه الغيلاني بالشكر إلى مجلس إدارة شركة الألعاب المصاحبة في النادي برئاسة محمد حسن السويدي لحرصها على استمرار اللعبة بالنادي، ووقوفهم خلفنا في كل المراحل السابقة، حتى حققنا البطولات في المرحلة الأخيرة، وأثق في نيتهم لوضع المسبح على رأس أولوياتهم للانتهاء من صيانته في أقرب وقت ممكن.

وتابع: يمكن استثمار المسبح للحصول على عائد يعزز موارد الشركة يفوق ما كان يتوفر من تأجيره لأي شركة، إلى جانب تدريب فرق النادي.

وأوضح: «فرقنا تسير بشكل جيد في استعداداتها لبطولة كأس رئيس الدولة لمختلف المراحل السنية المقررة في 3، و4، و10، و11 نوفمبر المقبل، ومن بعده دوري كرة الماء 17 نوفمبر المقبل، وثم بطولة الدولة للمياه المفتوحة في احتفالات اليوم الوطني 2 ديسمبر المقبل، والتي تقام في أبوظبي لمراحل الناشئين والعمومي.