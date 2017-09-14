أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركتا الوحدة لكرة القدم، وليبرتي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات «كاديلاك» في الدولة، تجديد عقد رعاية الأخيرة للفريق للموسم الثاني على التوالي.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من العلاقات القوية القائمة بين الشركة والنادي، والفوائد المتبادلة التي تحققت خلال العام الأول من عقد الرعاية، بما في ذلك فوز النادي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ما ساهم في رفع قيمته التسويقية، ودعم الأنشطة الترويجية لشركائه في موسم ناجح، حيث كان بمثابة الدافع الأبرز لاستمرار الشراكة.

وتشمل بنود نسخة هذا العام من الاتفاقية، وضع شعار «كاديلاك» على قمصان لاعبي الفريق في خانة الراعي الرئيس، كما ستكون سيارة «كاديلاك» الناقل الرسمي للنادي طوال الموسم الحالي 2017-2018.

وقال أحمد الرميثي، رئيس شركة الوحدة كرة القدم: «نبحث دائماً عن شركاء يتمتعون بسمعة مرموقة في السوق، وبما أن «كاديلاك» تعتبر من الأسماء العالمية البارزة، يسعدنا تجديد علاقتنا مع شركة ليبرتي، الوكيل المعتمد للعلامة في دولتنا الحبيبة، كما نتطلع إلى مواصلة الشراكة بيننا، وترسيخها في المستقبل».

من جهته، قال ريمون حنّوش، المدير العام لمجموعة ليبرتي للسيارات: «يسرنا تقديم دعمنا لنادي الوحدة في أحدث مواسمه الناجحة، ونحن واثقون من أن شراكتنا ستصبح أقوى خلال الموسم المقبل. إن نجاح النادي يتماشى مع نجاح كاديلاك الواسع في جميع أنحاء العالم، ونفخر ونحن نرى هؤلاء اللاعبين المميزين يحملون شعارنا».