كأس «سوبر اليد».. شرقاوي

رضا سليم (دبي)

أحرز الشارقة كأس النسخة الثانية لسوبر كرة اليد بعد انسحاب فريق شباب الأهلي- دبي في نهاية المباراة، التي بينهما مساء أمس بصالة نادي الوصل، ليسجل الشارقة أول إنجاز مع الكيان الجديد بعد دمج الشعب معه، وهو الأول بعدما فاز الجزيرة بالنسخة الأولى.

ورغم أن المواجهة سارت بشكل جيد ووصلت إلى تقدم شباب الأهلي 25-24 في أخر ثانيتين إلا أن مرزوق أحمد لاعب شباب الأهلي- دبي جذب فارس محمد لاعب الشارقة لتعطيل اللعب وهو ما دفع محمد ناصر حكم المباراة إلى إخراج البطاقة الحمراء للاعب واحتساب رمية جزائية على شباب الأهلي- دبي إلا أن خالد أحمد مدرب الفريق أشار للاعبين بالخروج من الملعب والانسحاب من المباراة، اعتراضا على القرار وانتظر الطاقم التحكيمي 10 دقائق وبعدها تم إعلان انسحاب شباب الأهلي- دبي وتتويج الشارقة بالكأس.

حضر المباراة ومراسم التتويج، محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد ومحمد شريف نائب الرئيس ونبيل عاشور الأمين العام والأعضاء ناصر الحمادي ومحمد راشد طابور ومن الشارقة محمد جمعة بن هندي، نائب رئيس النادي ومحمد الحصان نائب رئيس شركة الشارقة للألعاب الجماعية وعدد من الأعضاء كما حضر من الأهلي الدكتور ماجد سلطان رئيس اتحاد اليد السابق وعامر علي وعدد من الشخصيات الرياضية.

تقدم الشارقة في الشوط الأول 12-10، وأدار المباراة إسماعيل سالم ومحمد ناصر وعلى الطاولة عمر الزبير ومحمد النعيمي والمراقب الفني محمد نادر والمراقب الإداري عبدالله الكعبي.

من جهته، أكد الدكتور ماجد سلطان عضو اللجنة الفنية لدمج الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي- دبي أن النادي سيجمد اللعبة نهائيا في جميع المراحل السنية، وهو القرار الذي حصل على موافقة من مجلس إدارة النادي.

وقال: ما حدث في المباراة لا يمكن أن نقبله والفريق فاز بالبطولة، رسميا لأن صافرة نهاية المباراة كانت قبل خروج الكرة من حارس الشارقة بعد هدف الأهلي.

وأضاف: النادي لن يتهاون في حقه ولن يعود لكرة اليد إلا بعد الحصول على حقه، ولدينا فيديو يؤكد أحقية الفريق بالفوز بالمباراة، مشيرا إلى أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي في اللقاء وكان هناك الكثير من الأخطاء، وتغاضينا عنها.

وانتقد سلطان زيارة مجلس إدارة اتحاد اليد للأندية دون شباب الأهلي- دبي رغم أن المجلس زار أغلب الأندية في أبوظبي ودبي والشارقة.