زيدان: رونالدو الأفضل في العالم

مدريد (د ب أ)

حذر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، منافسي فريقه في أوروبا من مهاجمه كريستيانو رونالدو، بعدما أحرز هدفين رغم غيابه عن المباريات لمدة شهر.

وقال زيدان للصحفيين: لو كان في حالة أفضل كان يستطيع تسجيل 4 أهداف، هو الأفضل في العالم. ويظهر دائما عندما نحتاجه، ودائما يسجل الأهداف. نعلم ما الذي يستطيع رونالدو تقديمه.

وعوقب رونالدو بالإيقاف 5 مباريات محلية، بعدما دفع الحكم في ذهاب كأس السوبر الإسبانية ضد برشلونة يوم 13 أغسطس، ولم يلعب في مباراة الإياب وفي الدوري ضد ديبورتيفو لا كورونيا وفالنسيا وليفانتي، بالإضافة إلى المواجهة ضد ريال سوسيداد بعد غد.

وقال زيدان: هو لاعب مهم لنا، وأتمنى أن يواصل تسجيل الأهداف رغم غيابه عن مباراة الأحد، أتمنى أن تكون آخر مباراة يغيب فيها عن الفريق هذا الموسم.

ودافع زيزو عن لاعبه الويلزي جاريث بيل الذي يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب أدائه الفني المتراجع، مؤكداً أنه يراه يتطور في كل يوم.

وقال زيدان، عقب فوز ريال مدريد على المتواضع أبويل نيقوسيا القبرصي في دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال: بيل يمكنه اللعب في مراكز عدة، لقد بدأ في الناحية اليسرى، يستطيع اللعب في أي مركز في الجزء الأمامي، بعد إصابة دامت 4 أشهر، فهو يحتاج إلى مدة مماثلة ليتعافى بشكل كامل، سنرى جاريث بيل يتحسن شيئا فشيئاً، أنا أراه يتحسن في كل يوم.

وتحدث زيدان عن الفوز الذي حققه فريقه أمس قائلاً: لقد كان من الضروري حصد نقاط، لقد بدأنا البطولة بشغف، لا يمكن أن نكون سعداء بالشوط الأول، ولكن الشوط الثاني كان أفضل بكثير، من المهم دائماً أن تبدأ بشكل جيد والحفاظ على نظافة الشباك.

واعترف زيدان أن ريال مدريد لم يكن جيداً في الشوط الأول، وأضاف: لم نبدأ بشكل جيد، خاصة فيما يتعلق بإيقاع سير الكرة، لا يمكننا أن نكون سعداء بالشوط الأول، الشوط الثاني كان أفضل بكثير وفي النهاية حققنا نتيجة جيدة للغاية.