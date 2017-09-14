توتنهام يفك نحس ويمبلي

لندن (أ ف ب)

قال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، المدير الفني لنادي توتنهام الانجليزي: «إن فريقه تخلص من النحس الذي كان يلازمه على ملعب ويمبلي، من خلال الانتصار 3-1 على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري الأبطال».

وكان توتنهام قد بدأ حملته الأوروبية بانتصار مقنع على ملعبه ويمبلي الموقت، بفضل ثنائية المهاجم الانجليزي الفذ هاري كين وهدف لاعبه الكوري الجنوبي سون.

وهذا الفوز الثالث فقط لتوتنهام في مبارياته الـ13 الأخيرة على ملعب ويمبلي والأول منذ انتقال «السبيرز» للعب على ملعب المنتخب الوطني الانجليزي، في حين يتم ترميم ملعب وايت هارت لاين الخاص بتوتنهام.

وقال بوتشيتينيو الذي خسر 8 مرات على ملعب ويمبلي، خلال السنوات الماضية التي أشرف خلالها على تدريب نادي شمال لندن، بينها هزيمتان أمام موناكو وباير ليفركوزن، أدتا إلى خروج توتنهام المبكر من دوري الأبطال في الموسم الماضي: «أتمنى أن يساعدنا ذلك للتوقف عن الحديث عن حظ عاثر. من الرائع أن نبدأ جيداً في المسابقة الأم. اليوم يساوي أكثر من ثلاث نقاط. إنه ويمبلي والفوز هنا مهم جداً لثقتنا، للاعبين والجماهير، ولتطلعنا لما يمكننا تحقيقه مستقبلاً».