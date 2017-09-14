«خماسـي البريميرليج» يهـزم أوروبـا 18/‏ 3 !

دبي (الاتحاد)

هل يحتل الإنجليز ثلث أوروبا؟ سؤال تفرضه نتائج خماسي البريميرليج بعد نهاية مباريات الجولة الأولى، لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، فقد حقق الخماسي المذكور 4 انتصارات وتعادلاً، ونجحت الماكينة التهديفية للأندية الإنجليزية في تسجيل 18 هدفاً، فيما نجحت حصون الإنجليز الدفاعية في حماية مرماها، ولم تسمح سوى بـ 3 ضربات تصيب شباكها، وهو معدل أكثر من ممتاز على المستويين الدفاعي والهجومي.

الخماسي الإنجليزي مان يونايتد وتشيلسي ومان سيتي وتوتنهام وليفربول يسعون للتأهل إلى دور الـ16، وبالنظر إلى نتائج الجولة الأولى، فإن هذه الأندية مهدت لنفسها الطريق لبلوغ الدور المقبل، وفي حال تحقق ذلك، فإن ثلث أندية دور الـ16 سوف ترفع شعار البريميرليج في قلب أوروبا، بما يعني أن الإنجليز سوف يحتلون ثلث القارة العجوز، وذلك بعد غياب طويل، وعثرات متتالية على مدار السنوات الخمس الماضية، فقد كان تشيلسي هو آخر بطل إنجليزي للبطولة القارية موسم 2011 - 2012.

«مان يونايتد» لن يجد صعوبة في التأهل من المجموعة الأولى التي تضم معه سسكا موسكو وبنفيكا، فقد نجح «الشياطين الحمر» في إسقاط بازل السويسري 3-0 وتصدروا مجموعتهم بجدارة، أما تشيلسي، فقد كان صاحب أكبر نتيجة للإنجليز في الجولة الأولى، حينما أسقط كارباكا القادم من أذربيجان بسداسية دون مقابل، وعلى الرغم من تواضع المنافس، إلا أن تشيلسي نجح في توجيه رسالة للمنافسين بأنه قادم لاستعادة هيبته القارية، كما أن المجموعة لن تكون سهلة في ظل وجود أتلتيكو مدريد وروما.

وسجل مان سيتي فوزاً ساحقاً على فينورد برباعية نظيفة، ونظرياً لن يعاني «البلو مون» التأهل للدور المقبل في مجموعة تضم شاختار ونابولي، أما المجموعة الثامنة، فقد شهدت فوزاً هو الأهم لأندية إنجلترا في الجولة الأولي لمجموعات دوري الأبطال، بتفوق توتنهام 3/&rlm 1 على دورتموند، حيث من المتوقع أن يحجز الريال بطاقة التأهل الأولى للمجموعة تاركاً توتنهام، والفريق الألماني لمعركة البطاقة الثانية، أما ليفربول فهو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي لم يحقق الفوز بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه إشبيلية.

وبالنظر إلى النتائج التي حققتها أندية أقوى 4 دوريات أوروبية في ضربة البداية لمجموعات دوري الأبطال، فإن الإنجليز هم أصحاب النتائج الأفضل دون منازع، فقد حققوا 4 انتصارات وتعادل بوساطة الخماسي الذي يمثلهم في البطولة القارية، أما أندية «الليجا» وهي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، قد حققوا التعادل في مباراتين بوساطة أتلتيكو والفريق الأندلسي، والفوز في مثلهما بفضل الريال والبارسا.

خسارتان وتعادل، هو ما حققته أندية إيطاليا في الجولة الأولى لمجموعات البطولة القارية، فقد سقط «اليوفي» بالثلاثة أمام «البارسا»، وخسر نابولي على يد شاختار دونيتسك الأوكراني، فيما فشل روما في اقتحام حصون أتلتيكو مدريد مكتفياً بالتعادل دون أهداف، أما الثلاثي الألماني، فقد حقق جميع النتائج في عالم كرة القدم في جولة واحدة، أي أن الألمان حققوا الفوز والتعادل والخسارة بوساطة البايرن ولايبزج ودورتموند على التوالي.