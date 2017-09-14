عاصفة «البلو مون» تغرق فينورد فــي بحر الشمال

محمد حامد (دبي)

تبدو الحقائق المجردة في بعض الأحيان أكثر عمقاً مما نتخيل، فالحقيقة تقول إن هناك كرة واحدة في الملعب، وفي حال نجحت في الإمساك بها والسيطرة عليها، وحرمان المنافس منها، فإنك تضمن حماية مرماك دون أن تدافع، وفي الوقت ذاته تغزو شباك المنافس بأداء هجومي جذاب، تلك هي فلسفة بيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي، فلسفة تدريبية يتمسك بها، ويتحدى العالم في تطبيقها، ويعلن دون مواربة إنه لا يريد تغييرها، فقد نجح مان سيتي خارج معقله بقيادة مدربه الإسباني في اكتساح فينورد بطل الدوري الهولندي برباعية بيضاء في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتتعرض هولندا هذه الأيام لأجواء غير مستقرة وعواصف عاتية، وتأثرت مدينة روتردام التي يتخذ منها فريق فينورد مقراً له بهذه العواصف، خاصة أن المدينة الهولندية تقع على بحر الشمال، وفي الوقت الذي يعاني الهولنديون تأثيرات الأجواء السيئة، جاءت عاصفة «البلو مون» لتغرق فينورد في بحر الشمال، فقد كان الفوز كاسحاً، ويكفي أن الفريق الإنجليزي تقدم بهدفين بعد مرور 10 دقائق، وسجل الثالث قبل مرور 25 دقيقة، وحسم المواجهة برباعية على الأراضي الهولندية، ليؤكد جديته في مواصلة المشوار وصولاً إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية للبطولة القارية، وفي الوقت ذاته، تمكن من توجيه رسالته لأباطرة الكرة الأوروبية.

سجل جون ستونز قلب دفاع مان سيتي ثنائية من بين 4 أهداف فاز بها فريقه على فينورد، وهو ما يؤكد رغبة جوارديولا في منح الـ 10 لاعبين مهام هجومية، على العكس مما يفعل الآخرون الذين يجتهدون في إجبار الفريق بأكمله على القيام بالمهام الدفاعية، وقد تغزلت الصحافة اللندنية في أداء ستونز، مشيرة إلى أنه يستحق ما دفعه مان سيتي للحصول على خدماته.

الظهيران ميندي ووالكر حرثا أرض الملعب دفاعاً وهجوماً، وإن بدت المهام الهجومية أكثر من الدفاعية، وبلغت نسبة استحواذ مان سيتي على المواجهة من حاجز الـ 70%، كما أن دقة التمرير تجاوزت الـ90%، وهما مؤشران قاطعان على أن «بيب تيم» ظهرت ملامحه القوية، وشخصيته الحقيقية، بعد سنوات من المعاناة في البطولة القارية.