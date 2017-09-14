الكلمة الأخيرة

تتفاوت طموحات الفرق في النسخة الجديدة لدوري الخليج العربي، ما بين التمسك بطموح المنافسة على اللقب، أو الظهور بمستوى مشرف، واحتلال أحد مراكز المنطقة الدافئة، والابتعاد عن شبح الهبوط، وكشف قائد ونجم كل فريق عن طموحاتهم هذا الموسم، وإن اتفق الجميع على أن دوري الخليج العربي سوف يتسم بالصعوبة، وإذا كان الجزيرة يسعى للحفاظ على اللقب، فإن عددا من الفرق الأخرى تريد استعادة توهجها على صعيد البطولة، خاصة العين وشباب الأهلي دبي والوحدة والوصل، ولا يقلل أحد من الطموح النصراوي، فيما تكمن أهداف الباقين في احتلال مركز متقدم.

خصيف: البطولة تضاعف من صعوبة مهمة الجزيرة

أبوظبي (الاتحاد)

اعترف علي خصيف قائد الجزيرة بصعوبة الموسم الجديد على الجميع، و«فخر أبوظبي» بصفة خاصة، مشدداً على أن مواجهة البطل دائماً ما تكون لها حسابات كبيرة لدى المنافسين، وهو الأمر الذي يجعل جميع المباريات صعبة للغاية على الجزيرة وأيضاً منافسيه.

وأعلن خصيف جاهزيته وزملاءه لانطلاقة الموسم، مؤكداً أن الفريق استعد بقوة من خلال معسكر ناجح في هولندا، ثم فترة إعداد داخلية، مشيراً إلى أن «فخر أبوظبي» عانى بعض الشيء بغياب مجموعة من لاعبيه الدوليين، إلا أن المدرب اعتاد هذا الأمر، والتعامل معه بشكل دائم، منوهاً إلى أن تين كات بارع في اكتشاف المواهب، وخير دليل على ذلك المواهب الصغيرة الذين يخرجون من أكاديمية النادي.