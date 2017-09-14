  • الجمعة 24 ذي الحجة 1438هـ - 15 سبتمبر 2017م

الأندية تمنح الأولوية لأصحاب الخبرة

%70 من الأجانب.. «ظهور مكرر»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 15 سبتمبر 2017

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

رفعت أندية دوري الخليج العربي، شعار «الأولوية لأصحاب الخبرة»، في ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب، استعداداً لانطلاقة «النسخة 44» للبطولة، «العاشرة في عصر الاحتراف»، وفضل 11 نادياً باستثناء الشارقة التعاقد مع لاعب واحد على الأقل من القدامى.

ويشهد ملف الأجانب، والذي ينتظر اكتمال عقده بأربعة تعاقدات، في شباب الأهلي دبي، عجمان، والشارقة، وجود 44 لاعباً يمثلون 20 جنسية، حسب السجلات الرسمية لكشوفات القيد والتسجيل باتحاد الكرة.

ويملك 70% من إجمالي عدد الأجانب المقيدين في أندية البطولة خبرات سابقة، من خلال الوجود مع أنديتهم الحالية، أو خوض تجارب مع فرق أخرى، والمتابع لقائمة الأجانب، يجد 32 لاعباً من الأسماء المعروفة، فيما اقتصرت التعاقدات الجديدة على 13 لاعباً، يمثلون نسبة 30 في المائة.

وحاز الجزيرة «حامل اللقب» على العدد الأعلى، بالتعاقد مع الفرنسي الدولي لاسانا ديارا، والأوزبكي راشيدوف، والبرازيلي رومارينهو، فيما يصبح أجانب الشارقة «نيو لوك»، في حال اكتمال القائمة، حيث ضم حتى الآن الأسترالي ريان ماكجوان، والتشيلي سيزار بيناريس، في حين غادر ريفاس إلى الدوري السعودي في اللحظات الأخيرة، وضم الوحدة اللاعب المغربي مراد باتنا صاحب التجربة الناجحة مع الإمارات، لينضم إلى الأرجنتيني تيجالي، المجري جوجاك، والكوري شانج أو ريم.

ويتربع البرازيلي سياو لاعب دبا الفجيرة على «عمادة» أجانب دوري الخليج العربي، حيث يخوض الموسم الثامن على التوالي، منذ الظهور الأول موسم 2010- 2011، وتنقل سياو الذي يعد أيضاً أكبر الأجانب «35 عاماً» خلال تجربته الثرية بين أندية الشباب، مروراً بالأهلي، واتحاد كلباء في الموسم الماضي، وصولاً إلى صفوف «النواخذة» هذا الموسم، واحتفل سياو بتخطي حاجز الـ100 مباراة في الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 111 مباراة سجل خلالها 55 هدفاً. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 