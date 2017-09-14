%70 من الأجانب.. «ظهور مكرر»

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

رفعت أندية دوري الخليج العربي، شعار «الأولوية لأصحاب الخبرة»، في ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب، استعداداً لانطلاقة «النسخة 44» للبطولة، «العاشرة في عصر الاحتراف»، وفضل 11 نادياً باستثناء الشارقة التعاقد مع لاعب واحد على الأقل من القدامى.

ويشهد ملف الأجانب، والذي ينتظر اكتمال عقده بأربعة تعاقدات، في شباب الأهلي دبي، عجمان، والشارقة، وجود 44 لاعباً يمثلون 20 جنسية، حسب السجلات الرسمية لكشوفات القيد والتسجيل باتحاد الكرة.

ويملك 70% من إجمالي عدد الأجانب المقيدين في أندية البطولة خبرات سابقة، من خلال الوجود مع أنديتهم الحالية، أو خوض تجارب مع فرق أخرى، والمتابع لقائمة الأجانب، يجد 32 لاعباً من الأسماء المعروفة، فيما اقتصرت التعاقدات الجديدة على 13 لاعباً، يمثلون نسبة 30 في المائة.

وحاز الجزيرة «حامل اللقب» على العدد الأعلى، بالتعاقد مع الفرنسي الدولي لاسانا ديارا، والأوزبكي راشيدوف، والبرازيلي رومارينهو، فيما يصبح أجانب الشارقة «نيو لوك»، في حال اكتمال القائمة، حيث ضم حتى الآن الأسترالي ريان ماكجوان، والتشيلي سيزار بيناريس، في حين غادر ريفاس إلى الدوري السعودي في اللحظات الأخيرة، وضم الوحدة اللاعب المغربي مراد باتنا صاحب التجربة الناجحة مع الإمارات، لينضم إلى الأرجنتيني تيجالي، المجري جوجاك، والكوري شانج أو ريم.