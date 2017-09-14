عمرو عبيد (القاهرة)

تسعى أندية دورينا دائماً، للحصول على خدمات الأجانب المتميزين، من أجل الطموح الأكبر والنتائج الأفضل في البطولات المحلية والقارية، وخلال السنوات الماضية، سطر بعض هؤلاء النجوم تاريخاً لا ينسى، أمثال الغاني أسامواه جيان والبرازيلي باربوزا، وغيرهم ممن قادوا أنديتهم إلى منصات التتويج، وسيطروا على لقب هداف الدوري، لفترة ليست بالقصيرة، والحقيقة أنه خلال الموسمين الآخرين، برز عدد كبير من الأجانب الذين أبهروا الجميع، وأثبتوا كفاءة كبيرة أسهمت في ارتفاع مستوى المنافسة في الدوري، ولهذا حافظت الأندية عليهم دون تفريط أو تغيير، بجانب محاولة جذب المزيد من الطيور المهاجرة القادرة على تقديم المزيد من المتعة والإثارة في دورينا.

البداية مع «فخر أبوظبي» حامل اللقب، وصاحب الأداء الباهر في نسخة الموسم الماضي، وقام بتغيير بعض أوراقه الأجنبية، واستقدم أسماء رنانة ذات ثقل كروي كبير، تعكس رغبته الحقيقية في مواصلة فرض سيطرته على أقوى بطولاتنا المحلية، مع الإصرار على حصد المزيد من الألقاب، بجانب المنافسة بقوة على لقب مونديال الأندية الذي يشارك فيه، بوصفه ممثلاً للإمارات في البطولة العالمية الكبيرة.

ولأنه لاعب تشيلسي وأرسنال السابق، وبعدهما ريال مدريد العريق، من الطبيعي أن يُحدث انتقال الفرنسي لاسانا ديارا إلى الجزيرة ضجة كبيرة، خاصة أن لاعب «الديوك الدولي» لا يزال في عمر الـ 32، وهو ما يعني قدرته على العطاء، مع الاستفادة القصوى من مهاراته وخبراته الهائلة.

ولعب ديارا مع مرسيليا الفرنسي، كآخر محطة قبل الوصول إلى «قلعة الفخر»، وبالتأكيد يستفيد حامل اللقب من وجود قوة دفاعية وبدنية كبيرة، مثل ديارا في وسط ملعبه، بجانب مهاراته في الحفاظ على الكرة والتمرير الدقيق، وشارك الفرنسي الدولي في أكثر من 300 مباراة، بمختلف البطولات الأوروبية، فضلاً عن 34 مباراة دولية مع «الديوك»، حقق خلالها 6 ألقاب محلية في إنجلترا إسبانيا.