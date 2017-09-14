الأهلي «فارس البدايات»

راشد الزعابي (دبي)

ندشن اليوم سنة «عاشرة احتراف»، وتنطلق النسخة الجديدة من دوري المحترفين، بمشاركة 12 فريقاً هذه المرة، وبعد أن هبت رياح التغيير الجديدة، ودمج مجموعة من الأندية، نبدأ اليوم موسم استثنائي، حيث من المقرر أن يعود نظام الـ14 نادياً، اعتباراً من الموسم المقبل، وخلال السنوات التسع الماضية، شاهدنا العديد من الأحداث، وتوجنا مجموعة من الأبطال، ظهرت نجوم وأفلت أخرى، واليوم نبدأ السباق نحو لقب «سنة عاشرة» دوري محترفين.

انطلق دوري المحترفين للمرة الأولى، في موسم 2008 - 2009، وبعد 34 عاماً من الهواية، كانت ضربة البداية بتاريخ 19 سبتمبر 2008، حيث أقيمت 4 مباريات، وكان البرازيلي دياز لاعب العين السابق هو صاحب أول هدف في تاريخ دوري المحترفين، وسجله في مرمى الشارقة، في الدقيقة الثانية، أما أول بطل فهو الأهلي، وحصد 55 نقطة، وشارك خلال الموسم نفسه في كأس العالم للأندية، ليؤكد أنه «فارس البدايات»، حيث كأن أيضاً أول من فاز بالكأس موسم 1974 - 1975، وأول من جمع بين بطولتي الدوري والكأس في الموسم نفسه، وأول من امتلك درع الدوري، وحل الجزيرة ثانياً بفارق نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب العين، وفي الموسم نفسه كان الشعب والخليج أول هابطين من «المحترفين» إلى «الهواة»، فيما صعد إلى النسخة الثانية من دوري المحترفين بني ياس والإمارات. بداية دوري المحترفين في نسخته الأولى بمشاركة 12 فريقاً، وفي موسم 2012 - 2013 ارتفع العدد إلى 14 فريقاً، ليعود هذا الموسم، وبسبب ظروف استثنائية إلى نظامه السابق بمشاركة 12 فريقاً، على أن يرتفع العدد مجدداً في الموسم المقبل، وشهدت النسخ التسع السابقة إقامة 1438 مباراة وشهدت تسجيل 4732 هدفاً بمعدل يصل إلى 525 هدفاً في الموسم الواحد، وكان موسم 2012 - 2013 هو الأكثر غزارة تهديفياً، وشهد تسجيل 634 هدفاً، بينما كان المعدل الأعلى في موسم 2009 - 2010 بمعدل بلغ 3.78 هدف في الموسم الواحد. في 9 مواسم سابقة منذ بداية دوري المحترفين، شهدت المسابقة تتويج 4 أبطال فقط من أصل 19 نادياً شارك في كل النسخ السابقة، حيث كان الأهلي هو البطل الأول وتوج باللقب لثلاثة مواسم، كما توج العين في 3 مواسم أيضاً، أما الجزيرة فقد توج مرتين، بينما توج الوحدة مرة واحدة، وفي سباق النقاط، يعتبر العين النادي الأكثر حصولاً على النقاط في المجمل، حيث حصد 445 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الجزيرة، يذكر أن هناك 3 أندية فقط تجاوزت حاجز 400 نقطة في دوري المحترفين، بينما تجاوزت 7 أندية حاجز 300 نقطة.

جيان يغرد بـ «الهدف 101»

دبي (الاتحاد)