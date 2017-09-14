ماجد ناصر: نناشد الحكام الارتقاء بـ «الزمن الفعلي»

منير رحومة (دبي)

ناشد ماجد ناصر كابتن فريق شباب الأهلي- دبي، الحكام الذين يديرون مباريات دوري الخليج العربي في الموسم الجديد، بضرورة تفعيل دورهم في الارتقاء بالزمن الفعلي للمباريات، وتسريع وتيرة اللعب، حتى نقترب من المعدل المسجل في المباريات القارية، والذي يتجاوز 60 دقيقة. وأضاف أن «قضاة الملاعب» لهم دور كبير، في دفع اللاعبين لمجاراة النسق المطلوب في المباريات، من خلال تحفيز الفرق للإسراع في لعب الكرات الثابتة أو المخلافات، وتفادي السقوط وإضاعة الوقت لأسباب بسيطة.

وشدد ماجد ناصر على أن كرة الإمارات، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، عانت خلال السنوات الأخيرة الفارق الكبير في الزمن الفعلي للعب، والذي لا يتجاوز 42 دقيقة عندنا، حيث واجه لاعبونا صعوبات كبيرة لمجاراة المنافسين، خلال المواجهات الخارجية، من أجل اللعب بالندية نفسها وتحقيق نتائج إيجابية.

وقال: في مباراة تايلاند مع المنتخب الأول، ضمن تصفيات كأس العالم تلقيت إنذاراً من الحكم الياباني، لأنني تأخرت في تنفيذ الكرة وإعادتها للعب حسب تقديره، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه الحركة عادية في مسابقاتنا، مشيراً إلى أن تدخل الحكم، وحرصه على استمرار اللعب بسرعة، يجبر اللاعب على تغيير بعض المفاهيم الخاطئة، ويكسب الفرق ثقافة جديدة في اللعب. وأضاف أن دعوته للحكام بإنجاح دورينا ليس خدمة لفريقه شباب الأهلي- دبي، وإنما لفائدة المسابقة وكرة الإمارات في المقام الأول، وقال: مشوار تصحيح الوضع بكرتنا، يبدأ من هذه النقطة، وذلك بجعل دورينا قوياً وبإيقاع سريع وزمن فعلي عالٍ، لأننا مقبلون على استحقاقات أخرى قادمة أبرزها كأس آسيا 2019، والتي تحتاج إلى العمل الجاد من الآن، ليس قبل أيام قليلة من الحدث، أو مثلما يحدث سابقاً بالتجمعات الطويلة.

وعن انتظاراته من دوري الموسم الجديد، أشار ماجد ناصر إلى أن عدم وجود توقفات واستحقاقات للمنتخب الأول، سيكون له تأثير إيجابي لحفاظ دوري الخليج العربي على أجواء الحماس والإثارة، ويوفر الظروف المواتية أمام اللاعبين والأجهزة الفنية لمواصلة العمل والارتقاء بالأداء، وتقديم الأفضل من جولة إلى أخرى، مشيراً إلى أن التوقفات السابقة كانت لها انعكاسات سلبية على جميع أطراف اللعبة، خاصة بالنسبة للاعب لأنه يشارك مع المنتخب أو فريقه في مسابقات قارية قوية، وعندما يعود إلى الدوري يجد النسق ضعيفاً وأقل من مستوى المنافسة الخارجية.

أما فيما يتعلق بفريق شباب الأهلي- دبي، الذي يدشن مباراته الأولى في الدوري بعد قرار الدمج، أوضح أن اللاعبين يدخلون الموسم الجديد بتحدٍ كبير، من أجل ترجمة الأهداف الكبيرة للدمج، وتجسيدها على أرض الواقع، من خلال الفوز بالألقاب والبطولات، على الرغم من صعوبة الوضع، والذي يحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق الانسجام والتأقلم، وبناء فريق قوي.

وشدد على أن كل اللاعبين الذين انضموا إلى الفريق الجديد لهم الطموحات نفسها، وذلك بالنجاح في المهمة التي تنتظرهم، وتأكيد أن الكيان الرياضي الجديد له شأن كبير في كرة الإمارات. وأضاف أن لاعبي الشباب ودبي الذين انضموا إلى زملائهم في الأهلي يعتبرون إضافة كبيرة ومهمة، حيث يملكون مؤهلات فنية عالية، وخبرة كبيرة، مما يسهم في بناء فريق قوي قادر على الظهور بالصورة المنتظرة. واعترف بأن بعض اللاعبين الدوليين سيجلسون على مقاعد البدلاء في شباب الأهلي - دبي، في ظل وجود نخبة من العناصر المميزة، والتي تقدم مستويات جيدة للفريق.

واعتبر كابتن شباب الأهلي- دبي أن المباراة الأولى التي لعبها فريقه في كأس الخليج العربي، حققت مكاسب أمام منافس قوي في حجم الوحدة، حيث طبق اللاعبون فكر المدرب كوزمين، وأظهروا استيعاباً لطريقة لعبه، بالإضافة إلى ظهور العديد من العناصر الشابة بمستويات طيبة، في غياب اللاعبين الدوليين، معتبراً أنه باكتمال الصفوف وبالمزيد من الانسجام سيقدم شباب الأهلي- دبي عروضاً قوية تليق بسمعة الأندية التي اندمجت في كيان جديد، خاصة في ظل عزيمة مختلف اللاعبين لتقديم أفضل ما عندهم.