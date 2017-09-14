الشارقة «ملك الوديات» والوحدة يضرب بـ «التسعة»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

تعد فترة الاستعداد للموسم الجديد الأهم بالنسبة لأي فريق، وبمثابة الجرعة التنشيطية للاعبين، لخوض غمار التحدي، لمدة 9 أشهر كاملة، وتعتبر «حجر الأساس» الذي تبني عليه الأجهزة الفنية على مدار الموسم، ضعيفها يعني السقوط بدنياً وفنياً في أي وقت، وقوتها يجعل الظهور متميزاً، ويساعد على التعامل بأريحية مع الأوراق المتاحة.

وتعتمد أندية دوري الخليج العربي، بصورة أساسية على المعسكر الخارجي، في تجهيز لاعبيها جيداً، ويحدد الجهاز الفني بالتنسيق مع الإدارة مدة ومكان إقامة المعسكر، ويرتبط المكان والزمان لفترة الإعداد بعدة عوامل، منها جاهزية المكان لتأهيل اللاعبين فنياً وبدنياً بتوافر الملاعب وصالات التدريب، وهناك أيضاً علاقة وثيقة بين المادة وتحديد وجهة المعسكر، وهناك من يختار وفق قدراته المالية.

وتوجهت «بوصلة» الأندية إلى ثماني وجهات، جمعيها في «القارة العجوز»، وهناك من اختار الغرب وآخرون توجهوا إلى الشرق، وسيطرت ألمانيا والنمسا على رغبات الأجهزة الفنية، حيث عسكرت أربعة أندية في ألمانيا، وهي الوصل والظفرة ودبا الفجيرة والشارقة، وتساوت النمسا في العدد نفسه، حيث عسكرت 4 أندية، ومنها من قام بتقسيم المعسكر إلى فترتين، واحدة في النمسا، والأخرى في ألمانيا، وذهب العين والوحدة والشارقة وعجمان إلى النمسا، أما الجزيرة حامل اللقب فقد اختار مع شباب الأهلي دبي، هولندا مقراً لمعسكره، وتوجه الإمارات إلى صربيا فيما حل حتا ضيفاً على مقدونيا، أما النصر فاختار المجر وسلوفينيا مقراً لمعسكره الذي تم تقسيمه على فترتين.

أما عن المدة الزمنية لرحلة الأندية الخارجية، فتراوحت ما بين 20 و25 يوماً، البداية للتأهيل البدني والنصف الثاني للجانب الفني والمباريات الودية.