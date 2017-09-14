«جاسم البرتقالي» 37 عاماً .. و «الجسمي الأزرق» في العشرين

علي معالي (دبي)

مع النسخة العاشرة لـ «المحترفين»، والـ 44 لبطولة الدوري، هناك الكثير من الأرقام والإحصائيات، بوجود عدد كبير من أصحاب الخبرات والأعمار الكبيرة، سواء من المواطنين أو الأجانب، ويعتبر جابر جاسم حارس عجمان «37 عاماً، و9 أشهر» الأكبر سناً، يليه سعيد محمد النقبي مدافع دبا الفجيرة «37 عاماً وشهر واحد» بين اللاعبين المواطنين، وفي المقابل فإن محمد إبراهيم صالح الجسمي هو الأصغر من بين المقيدين بقائمة الفريق الأول في سجلات الأندية خلال الموسم الحالي، حيث تجاوز 20 عاماً بشهر فقط، وهو من لاعبي الوسط الذين ينتظرهم مستقبل جيد.

وفيما يخص الأجانب فإن الأكبر سناً هذا الموسم هو البرازيلي سياو «35 عاماً»، وهو عميد الأجانب في دورينا، وتضم قائمة الأندية 310 لاعبين منهم 42 حارساً، و100 مدافع، و121 لاعب وسط، و47 مهاجماً.

ويعتبر الحارس إسماعيل ربيع، الذي يصل عمره إلى 34 عاماً و8 أشهر، صاحب التاريخ الكبير في صفوف الإمارات حالياً، وصيف الحراس سناً، وفي الدفاع يأتي سعيد محمد النقبي لاعب دبا الفجيرة الأكبر سناً «37 عاماً وشهر»، وفي الهجوم يعد سياو الأكبر «35 عاماً و5 أشهر».

وننتقل إلى الأندية، هناك المغربي مبارك بوصوفة لاعب وسط الجزيرة «33 عاماً» وشهر فقط، يليه لاعب الوسط أيضاً سالم عبدالله بأكثر من 31 عاماً، وعبدالله موسى لاعب الدفاع بعمر يتجاوز 30 عاماً، وزميله المدافع مسلم فايز «30 عاماً و5 أشهر»، والأصغر في «فخر أبوظبي»، يأتي علي محمد صالح المنصوري «20 عاماً و4 أشهر»، يليه المدافع بدر عادل مبارك «20 عاماً و10 أشهر».