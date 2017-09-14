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برانديللي وريجيكامب الوافدان الجديدان

11 مدرسة في «صـراع العقـول»
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تاريخ النشر: الجمعة 15 سبتمبر 2017

منير رحومة (دبي)

تتنوع المدارس الكروية في الموسم الجديد لدورينا، باختلاف 11 جنسية تقود أنديتنا في النسخة الجديدة، مما يثري الحوار الفني والتكتيكي، ويضفي حماساً كبيراً على «صراع العقول»، خاصة أن كل مدرسة كروية تسعى لفرض وجودها بقوة، وتأكيد أفضليتها.

ونجد المدرسة الرومانية ممثلة بالمدربين كوزمين الذي يقود شباب الأهلي- دبي، وريجيكامب القادم الجديد إلى الوحدة، والهولندية في تين كات مدرب الجزيرة، والأرجنتينية بوجود رودولفو أروابارينا مدرب الوصل، والإيطالية بالمدرب برانديللي الذي يقود النصر، والتشيكية في إيفان هاشيك مدرب الإمارات، والبرازيلية في باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة، والكرواتية عن طريق زوران ماميتش مدرب العين، والمقدونية ممثلة في جوكيكا مدرب حتا، والبرتغالية في بيسيرو مدرب الشارقة، بالإضافة إلى الجنسيتين العربيتين، السورية في محمد قويض مدرب الظفرة، والمصرية في أيمن الرمادي مدرب عجمان.

وما يرفع من قوة المنافسة، ويؤكد صعوبة المواجهات الفنية التي يشهدها دورينا، هو حفاظ 10 أندية على مدربيها السابقين الذين كانوا على رأس الأجهزة الفنية في الموسم الماضي، واقتصرت خريطة التغيير على تعاقد النصر مع الإيطالي برانديللي، بديلاً للروماني بتريسكو، وتعاقد الوحدة مع الروماني ريجيكامب خلفاً للمكسيكي أجيري.

وبالحفاظ على الاستقرار داخل الأندية، يجد المدربون الفرصة لتقديم أفضل المستويات، بعد تعرفهم إلى دورينا، وتأقلمهم مع الأجواء، ودراسة بقية المنافسين بشكل دقيق، يساعدهم على وضع الخطط الفنية المناسبة في كل مواجهة.

وعلى عكس المواسم الماضية التي قدمت خلالها أغلب الأندية بدايات متذبذبة، واحتاجت إلى فترة زمنية من أجل استيعاب الفكر الفني للمدرب، وتطبيق توجيهاته على أرض الملعب، نجد أن الاستقرار الفني الذي بلغ هذا الموسم نسبة 84 ٪ في إجمالي الفرق، سيكون عاملاً مهماً في انطلاقة قوية لدورينا، تساهم في الارتقاء بالمستوى والأداء، وتنعكس إيجاباً على عطاء اللاعبين في الملعب. ... المزيد
     
 

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