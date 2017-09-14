مارادونا يكتب لـ «الاتحاد»: المتعة بين الأقدام والأفكار

سعادتي كبيرة في البداية، لاستمراري في التواصل والكتابة لصحيفة «الاتحاد»، بعد سنوات من التعامل الجيد واللائق بيننا، أضف إلى ذلك سعادتي بعودتي مجدداً إلى الملاعب، ولعشقي مع كرة القدم، من خلال قيادتي لتدريب الفجيرة في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى.

ولا يُمكن إخفاء متعتي الكبيرة مع لاعبي الفجيرة، وأنا في حوار دائم مع الكرة، في العديد من الاتجاهات، حيث أعتبر نفسي حالياً أعيش بين عطر عُشب الملاعب، من خلال فريقي الجديد، ولا يُمكن إنكار الدور البارز لنادي الفجيرة في عودتي لمعشوقتي مرة أخرى، وأتمنى بشكل عام أن يكون الموسم الرياضي الجديد فاتحة خير لفريقي، وأيضاً للكرة الإماراتية مع انطلاقة دوري الخليج العربي.

وبالفعل أرى الطموحات الكبيرة في لاعبي فريقي في الوقت الراهن، وهدفنا جميعاً، لاعبين ومدربين ومسؤولين بالنادي، هو إرضاء طموحات جماهير الفجيرة التي سيكون لها دورها البارز خلال الفترات المقبلة، ولدي ثقة كبيرة بقدراتنا على تحقيق ما نريده من أهداف نخطط لها.

وعن انطلاقة دوري الخليج العربي، أتمنى أن تكون في خدمة ومصلحة الرياضة الإماراتية بشكل عام، وعلينا أن نجعل من الكرة وسيلة للمتعة وتقارب الجماهير والمحبة بين اللاعبين والمدربين والإداريين، وأتمنى أن تتابع وتشاهد جماهيرنا الكروية في الإمارات المتعة الكروية الحقيقية، من خلال أفكار جديدة للمدربين، وظهور عناصر من اللاعبين المواطنين، لبناء مستقبل كروي واعد، ومتعة الكرة كما تعودنا عليها تأتي من أقدام اللاعبين، وتقابلها أفكار متطورة من المدربين، وهو ما أتمنى رؤيته في هذا الموسم.

وعن الموسم الجديد لدوري المحترفين، لا أتوقع تغييراً كبيراً عن كل عام، باستثناء وجود 12 فريقاً بدلاً من 14، وهي مرحلة استثنائية، والصراع على المركز الأول لن يختلف كثيراً عن السنوات الماضية، منذ قدومي للتدريب والمعيشة هنا، ومن الملاحظ هذا الموسم الاستقرار النسبي على الكثير من الأمور الخاصة بالمدربين واللاعبين الأجانب، وأطلب من المدربين قبل اللاعبين مزيداً من العمل الجاد لصناعة كرة جيدة، وأفكار متطورة تسهم في استمتاعنا في المقام الأول باللعبة، وأن تتسع قاعدة المنافسة على الألقاب المختلفة في المسابقات المتنوعة، بما يخدم في النهاية المصلحة الوطنية للإمارات في المنتخبات كافة.

وفي الحقيقة أعتبر نفسي واحداً من أفراد هذا الشعب الذي يؤكد يوماً بعد الآخر أن الإمارات أرض خصبة للتسامح والتعايش في أمن وسلام، من خلال منظومة رائعة بوجود جنسيات وأديان متنوعة جنباً إلى جنب يعيشون على أرض واحدة ويسيرون جنباً إلى جنب، من أجل رفعة شأن هذه الدولة الجميل شعبها من النواحي كافة.