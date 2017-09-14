المنافسة تقليدية وآلية الهبوط تقتل الإثارة!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تبدأ سفينة دوري الخليج العربي الإبحار اليوم، وسط آمال عريضة لعدد من الأندية لحصد الدرع في ختام المشوار، ومعانقة العالمية، عبر المشاركة في كأس العالم للأندية العام المقبل، ما لم يكن بطل آسيا إماراتياً، فضلاً عن تحقيق إنجاز جديد يدون في تاريخ البطل.

وتأتي البطولة بثوب مختلف، حيث تغيب أسماء وتحضر كيانات جديدة، بعد دمج أندية الأهلي والشباب ودبي التي تظهر في كيان موحد يحمل اسم «شباب الأهلي دبي»، ورافقه دمج الشارقة والشعب اللذين يظهران باسم الشارقة.

وتحفل النسخة الحالية بتقليص عدد الأندية المنافسة إلى 12 بدلاً من 14 فريقاً مؤقتاً هذا الموسم، بسبب الدمج، وتبع ذلك تغيير في آلية الهبوط، بحيث يلعب صاحبا المركزين الأخيرين ملحقاً مع ثالث ورابع دوري الدرجة الأولى التي يتأهل الأول والثاني منها مباشرة إلى دوري الخليج العربي.

استطلعت «الاتحاد» بعض الآراء الفنية، حول السيناريو المتوقع لسباق المنافسة، والأندية صاحبة الحظوظ الأوفر للظفر باللقب، وأيضاً المرشحة للهبوط.