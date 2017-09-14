درع 2018.. عيناوي بـ37%

رضا سليم (دبي)

تقدم العين سباق الترشيحات لحصد لقب دوري الخليج العربي موسم 2017-2018، في الاستفتاء السنوي الذي أجرته صحيفة «الاتحاد»، بمشاركة 101 شخصية رياضية عامة، بجانب مسؤولين بالأندية الـ12، سواء رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وإداريين وأيضاً لاعبين، كما شارك عدد من المدربين المواطنين واللاعبين السابقين والمحللين والإعلاميين. وتصدر «الزعيم» قمة الاستفتاء، بفارق صوت عن الجزيرة بطل النسخة الماضية، وحصل «البنفسج» على 37 % مقابل 36 % لـ «فخر أبوظبي»، ودخل قائمة الترشيحات 6 أندية، هي العين والجزيرة والوحدة، الذي جاء في المركز الثالث بنسبة 10%، بفارق صوت عن شباب الأهلي- دبي الذي حصل على 9%، والوصل 5%، فيما جاء النصر في المركز الأخير بـ4 أصوات فقط. وبالعودة إلى نتائج الاستفتاء، رجحت الشخصيات الرياضية من خارج الأندية كفة «الزعيم» العيناوي، بعدما حصل على 12 صوتاً من أصل 28 صوتاً، صوتوا في الاستفتاء، مقابل 8 أصوات للجزيرة، و3 أصوات لشباب الأهلي دبي، وصوتين للوحدة، وصوت للوصل فيما لم يحصل النصر على أصوات من الشخصيات الرياضية. وتفوق «فخر أبوظبي» في تصويت الأندية على العين، حيث حصل على 18 صوتاً من أصل 48 صوتاً، فيما جمع العين 15 صوتاً، والوحدة 6 أصوات، والوصل 3 أصوات، ونال شباب الأهلي دبي صوتين.

وتساوى العين والجزيرة في استفتاء المدربين المواطنين الأربعة، بمعدل صوتين لكل منهما، وعلى مستوى اللاعبين السابقين، نال العين صوتاً واحداً، من أصل 4 أصوات، وتوزعت بقية الأصوات على الوحدة «صوتين» وشباب الأهلي دبي «صوت»، ولم ينل الجزيرة والوصل والنصر أي أصوات. أما على مستوى المحللين، فقد حصل الجزيرة على صوتين مقابل صوت للعين، فيما ذهب التصويت الأخير لفريق شباب الأهلي دبي، واختلف الأمر في فئة الإعلاميين، حيث شارك 15 إعلامياً، إلا أن أصواتهم توزعت بين 4 أندية فقط، حيث حصل العين على 6 أصوات متساوياً مع الجزيرة، فيما حصل شباب الأهلي دبي على صوتين، والوصل على صوت. وربط عدد من المشاركين في الاستفتاء التصويت بدرع الدوري خلال الموسم الماضي، الذي حصده «فخر أبوظبي»، فيما وضع البعض العين على قمة الترشيحات، بوصفه الفريق الأجهز، نظراً لمشاركته في دوري أبطال آسيا، فيما ابتعد شباب الأهلي- دبي، وهو من أقوى المنافسين على القمة في الموسم الأخيرة، حيث كان البطل المتوج في الموسم قبل الماضي، إلا أن الظروف التي يمر بها الفريق بعد الدمج في الكيان الجديد، وضعته خارج الترشيحات. ويرى بعض المشاركين أن هناك أندية قادمة بقوة على طريق البطولة مثل الوحدة والوصل، وهو السبب وراء ترشيحهما لانتزاع الدرع، وربما صدقت توقعاتهم في نهاية الموسم، بينما النصر الفريق الوحيد الذي اكتفى بأصوات ناديه فقط. وربط عدد من المشاركين، التوقع بالبطل بناء على تجهيزات الفرق ومعسكراتها الخارجية، والمستوى الذي ظهرت به في المباريات الودية، سواء في معسكراتها الخارجية، أو داخل الدولة، بجانب رؤية الفرق في كأس الخليج العربي، والتعرف على مستوياتهم مع ضربة بداية الموسم.

نتائج الاستفتاء

شخصيات عامة