جوكيكا: النقص العددي لن يهز «الإعصار»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

شدد المقدوني جوكيكا مدرب حتا على أهمية التركيز والحذر قبل اللقاء المرتقب مع شباب الأهلي-دبي مساء اليوم، بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق أمام العين في المرحلة الأولى بكأس الخليج العربي، وقال إن فريقه يبدأ الموسم بالمباريات القوية وذلك بالرغبة العالية في إظهار أفضل ما لديهم رغم النقص العددي الذي يعاني منه، بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي فرناندو جابريل وعمرو الميداني أخيراً، إلى جانب عدم مشاركة اللاعب عبدالله النوبي بسبب شرط الإعارة مع شباب الأهلي-دبي، موضحاً أن حتا يملك الخيارات الجيدة من العناصر التي تساعد على أداء المهمة بنجاح أمام فريق جيد، يسعى للحصول على العلامة الكاملة من النقاط على ملعبه ووسط جماهيره.

وأضاف: «بدأنا الإعداد للقاء بعد مباراة العين وذلك لرفع مستوى الجاهزية ووضع الفريق في أفضل درجة من التحضير بالرغبة العالية في تقديم الصورة القوية في الجولة الأولى من الدوري، وأشعر بأن الأمور جيدة للغاية رغم الإصابات، وأتمنى أن ننجح في تقديم المردود القوي خارج ملعبنا، حتى نضمن العودة بأفضل نتيجة تمهيداً للجولة الثانية من الدوري، خصوصاً أن الفريق خاض مرحلة مهمة من الإعداد القوي في المعسكر الخارجي في مقدونيا، كما أن المطلوب من بقية اللاعبين العمل على تقديم المردود الجيد».

ورداً على سؤال حول فريق الأهلي قال جوكيكا: «شاهدت مباراة الفريق أمام الوحدة في كأس الخليج العربي، والحقيقة أنه يضم عناصر جيدة مثل ديوب ولوفانور، وهذا لا ينفي رغبتنا في إظهار المستوى الفني الذي يضعنا في صورة مغايرة عن الموسم الماضي، ولا ننسى أن الموسم الجاري يشهد مشاركة 12 فريقاً، وهو ما يعني صعوبات عدة في حصد النتائج المطلوبة، بسبب الرغبة المشتركة بين جميع الفرق في تحسين المراكز».