كوزمين: احترام المنافس سلاحنا للفوز

منير رحومة (دبي)

اعتبر الروماني كوزمين مدرب «شباب الأهلي - دبي» أن فريقه يدخل الدوري بتركيز كبير، وعزيمة قوية لتحقيق انطلاقة صحيحة تضع الفريق على طريق المنافسة، وتؤكد أن «شباب الأهلي - دبي» قادر على مزاحمة بقية المنافسين على اللقب.

وأضاف أن اكتمال الصفوف بعودة اللاعبين الدوليين، وشفاء المصابين، يعزز من فرصة الفريق لتقديم عرض قوي، والظهور بمستوى لائق، خاصة بعد البداية القوية في مسابقة كأس الخليج العربي.

وأوضح أن فريقه لم يخض مباريات قوية قبل بداية الموسم، لذلك كانت مباراة الوحدة فرصة جيدة للتأكد من جاهزية الفريق، ومدى قدرة اللاعبين على تحقيق توليفة ناجحة، بانتظار تطبيق الأفكار الفنية للجهاز الفني في المرحلة المقبلة.

وأبدى كومين رضاه على الجهد الذي قدمه لاعبو «شباب الأهلي - دبي» في كأس الخليج العربي حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، رغم ظروف الطقس الصعبة، مبدياً تفاؤله بقدرة الفريق على تقديم الأفضل في المرحلة المقبلة.

أما فيما يتعلق بملف الأجانب في ظل وجود البرازيلي لوان، قال كوزمين:«سنخوض مباراة حتا بثلاثة أجانب هم ماخيت ديوب ولوفانور وتوماس، بينما لازلت إدارة النادي تبحث عن حسم ملف الأجنبي الرابع، وأتمنى أن تختار الأنسب للفريق». وشدد كوزمين على أن فريقه مطالب بالتركيز واللعب بجدية عالية وعدم التراخي في الملعب، لأن فريق حتا من المنافسين المميزين، حيث يعتبر صعب المراس ويتميز بلياقة بدنية عالية، إلى جانب حسن استغلال المرتدات بفضل امتلاك لاعبين سريعين مثل ماهر جاسم والبرازيلي صامويل.

وختم مدرب «شباب الأهلي - دبي» كلامه بالتأكيد على أن احترام المنافس، واللعب بتركيز كبير يسهل مهمة الفريق في الظهور بصورة إيجابية، وانتزاع الفوز .