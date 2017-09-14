كوزمين: احترام المنافس سلاحنا للفوز

منير رحومة (دبي)
اعتبر الروماني كوزمين مدرب «شباب الأهلي - دبي» أن فريقه يدخل الدوري بتركيز كبير، وعزيمة قوية لتحقيق انطلاقة صحيحة تضع الفريق على طريق المنافسة، وتؤكد أن «شباب الأهلي - دبي» قادر على مزاحمة بقية المنافسين على اللقب.
وأضاف أن اكتمال الصفوف بعودة اللاعبين الدوليين، وشفاء المصابين، يعزز من فرصة الفريق لتقديم عرض قوي، والظهور بمستوى لائق، خاصة بعد البداية القوية في مسابقة كأس الخليج العربي.
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وأبدى كومين رضاه على الجهد الذي قدمه لاعبو «شباب الأهلي - دبي» في كأس الخليج العربي حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، رغم ظروف الطقس الصعبة، مبدياً تفاؤله بقدرة الفريق على تقديم الأفضل في المرحلة المقبلة.
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وختم مدرب «شباب الأهلي - دبي» كلامه بالتأكيد على أن احترام المنافس، واللعب بتركيز كبير يسهل مهمة الفريق في الظهور بصورة إيجابية، وانتزاع الفوز .