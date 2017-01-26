«شوبا» تطلق مشروع «كواد هومز» بدبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة شوبا مشروعها الجديد هارتلاند استيتس - «كواد هومز» والذي يقع على ضفاف قناة دبي المائية الجديدة في شوبا هارتلاند.

ويقدم المشروع المساكن الفاخرة القابلة للتملك الحر والتي تتمثل بتصاميم المنتجعات الفاخرة وذلك على مساحة 8 ملايين قدم مربعة داخل مدينة محمد بن راشد آل مكتوم التي تتميز بقربها من أماكن الجذب السياحي في دبي مما يجعله مشروعا رائدا في المقاييس كافة.

ويركز المشروع على التميز من ناحية مساحة البيوت الكبيرة والهندسة المعمارية الفريدة من نوعها وتضم المرحلة الاولى من المجمع السكني 27 وحدة سكنية أو ما تعرف بالـ « كواد هومز» والمتوقع تنفيذها وتسليمها بحلول ديسمبر 2018.

وتتكون «كواد هومز» من أربع غرف نوم تحتوي كل منها على حمام وشرفة خاصة والتي تتوزع على مساحة 3,300 قدم مربعة على ثلاثة طوابق.

ولتقديم سبل الراحة كافة داخل المنزل تمت إضافة الكماليات المطلوبة كالمصعد الكهربائي الخاص للطوابق كافة، وسقف بانورامي، لتوفير إضاءة طبيعية وحديقة ومرآبين للسيارات.

تطل منازل «كواد هومز» على مناظر رائعة وحدائق خلابة تمتد لأكثر من 30٪ من المشروع السكني اي ما يقارب 2.4 مليون قدم مربعة.

ويمكن للمستثمر اختيار الوحدة السكنية في وسط المجمع السكني وعلى أطرافه الجانبية بتسهيلات كبيرة في الشراء حيث يتم دفع 50% من ثمن الوحدة أثناء فترة الإنشاء و10% عند الانتهاء و40% خلال سنتين بعد التسليم.