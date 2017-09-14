كاميلي: جاهزون وصفوفنا مكتملة

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

وصف البرازيلي باولو كاميلي مدرب النواخذة مباراة الوحدة في افتتاحي الدوري بأنها مهمة جداً، لتغيير الصورة السلبية التي رافقت الفريق في الجولة الأولى في كل مشاركات الفريق في دوري الخليج العربي، حيث يبدأ الفريق مشواره كل عام بالهزيمة، مؤكداً بأنه يسعى لتغيير التاريخ، وإثبات بأن الفريق سيعلن عن نفسه بقوة أمام كل الفرق استثماراً لحالة الاستقرار الفني والإداري الذي يعيشه الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف كاميلي: الخصم قوي ويلعب على أرضه، ويعتبر من الفرق القوية المعروفة في الإمارات لكن في النهاية لابد أن نلعب بقوة، لأن طموحات الفريق كبيرة بضمان البقاء، قبل فترة كافية وعدم الانتظار لنهاية الموسم كما حدث في الموسم الماضي.

وحول التشكيلة الهجومية للفريق بتواجد أربعة لاعبين أجانب، قال كاميلي بأن الأجانب تم اختيارهم بعناية فائقة، ولدينا الإمكانيات لكي نؤدي مبارياتنا بشكل جيد سواء من الناحية الهجومية والدفاعية، كما نملك عدداً من اللاعبين المواطنين الجيدين، وبالتالي سنتعامل بخطط مختلفة في المباراة، حيث إننى أدخل أي مباراة ولدي 3 سيناريوهات مختلفة لطريقة اللعب و حسب ظروف المباراة.

وعن الغيابات بصفوف الفريق في اللقاء الافتتاحي قال كاميلي: لا توجد أي غيابات مؤثرة في صفوف اللاعبين، ولقد وضعت التشكيل الأساسي، وسنبدأ لقاء الوحدة بالتشكيل الأجهز من كل النواحي لتحقيق نتيجة إيجابية.