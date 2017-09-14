ريجيكامب: قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

ظهر الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوحدة متفائلا، بتحقيق الانتصار الأول في الدوري، عندما يواجه دبا الفجيرة غدا في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للحديث عن استعدادات فريقه للمباراة، أن جذب جمهور العنابي إلي المدرجات سهل جدا خلال الموسم، من خلال تقديم الأداء القوي وتقديم اللاعبين الأفضل في المباريات، مبينا أن هذا كفيل بجعل جمهور النادي يملأ المدرجات. وقال ريجيكامب: نخوض مباراتنا الأولى في الدوري أمام دبا، وهي مباراة مهمة، وآمل أن يقدم فريقي أداء جيدا يتوجه بنتيجة إيجابية، استعداداتنا جيدة وطموحنا الفوز في هذه المباراة.

وتابع: لا توجد لدينا غيابات باستثناء أحمد العكبري وحمدان الكمالي للإصابة، والصفوف مكتملة والجميع جاهز، وآمل أن يكون اللاعبون متحمسين للمباراة، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية، وما رأيته في التدريبات إيجابيا واللاعبون لديهم الرغبة في الانتصار.

ويواصل المدرب الروماني: إذا كنا نريد أن نكون في المراكز الأولى فمن المهم الفوز بهذه المباريات، رأيت مباراة دبا مع الوصل في كأس الخليج العربي، والدوري مختلف، وهو فريق يمتلك لاعبين أصحاب خبرة، ونتمنى أن نقدم مباراة قوية.

وقال: لا يمكنني الإفصاح عن التشكيلة التي ستخوض المباراة، ولكن ربما تشهد بعض التغييرات عن مباراة شباب الأهلي دبي في كأس الخليج العربي، وأتوقع من اللاعبين أن يظهروا عقلية جيدة، وأن يقدموا كل التضحيات، خصوصاً أنهم لاعبون على مستوى عال، وأنا على ثقة أن الوحدة قادر على تسجيل الأهداف، ولكن لابد أن نكون أكثر وعيا في النواحي الدفاعية.

وعن معاناة الفريق دفاعيا الموسم الماضي، وما قام به لتحسين الدفاع، قال: عملنا كثيراً على النواحي الدفاعية خلال التحضيرات، ومتأكد أن الفريق سيكون أفضل دفاعيا، وعندما نتحدث عن الدفاع لابد من الحديث عن الفريق كله، وليس رباعي الدفاع فقط، ولذلك علينا اللعب كفريق واحد وبجماعية.