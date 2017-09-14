رودولفو: «الريمونتادا الصفراء» صداع في رأسي

معتصم عبدالله (دبي)
وصف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب فريق الوصل مباراة «الريمونتادا الصفراء» والتي تفوق فيها فريقه على العين بعدما حول تأخره في النتيجة 0-3 الى فوز 4-3 في الموسم الماضي لدوري الخليج العربي، بكونها «صداعا في رأسه» قبل مواجهة نفس المنافس غداً في افتتاح مشوار الفريقين في دوري الخليج العربي 2017- 2018، وأوضح «في تلك المباراة لم نلعب بالشكل المطلوب، وكسبنا بفضل طموحنا وشخصية الفريق، وأمامنا غداً مواجهة جديدة في ظروف مختلفة».
وشدد أروابارينا على أن العودة بالنقاط الثلاث من ملعب خليفة بن زايد الذي يحتضن مباراة الغد يمثل هدفاً رئيساً لفريقه، وأضاف «كمدرب أحترم جميع المنافسين، والعين فريق كبير يضم مجموعة كبيرة من الدوليين في المنتخب الأول، وهو عائد للمشاركة المحلية بعد تلقيه ضربة قوية بالخروج من ربع نهائي أبطال آسيا علاوة على تعادله في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي»، وذكر أن تركيزه الأساسي ينصب على تجهيز فريقه بالشكل المطلوب، وقال «لدينا طموح كبير في منح الفرحة لنادينا ولجمهور الوصل، ونعلم أهمية المباراة أمام منافس يمر بظروف صعبة ويسعى لبذل جهود مضاعفة».
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وحول تخوف جمهور «الأصفر» من أداء خط الدفاع بعد نتيجة مباراة دبا الفجيرة في كأس الخليج العربي والتي استقبلت فيها شباك الفريق هدفين رغم الفوز 3-2، قال «المباراة الأخيرة ليست مقياساً لأداء الدفاع، وأملك الثقة الكاملة في العناصر الحالية، ومطمئن لأداء اللاعبين»، وأستدرك «المؤكد أن الفريق يحتاج الى تدعيم عناصره الحالية في خط الدفاع، بإضافة لاعب أو أثنين على أقل تقدير، لا سيما وأن الفريق مقبل على المشاركة في أكثر من منافسة على مدار الموسم محلياً وقارياً في أبطال آسيا».
من ناحية أخرى، أجرى خالد سبيل مدافع فريق الوصل عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة في دبي أمس، قبل أن يبدأ مرحلة الاستشفاء والتعافي تمهيداً لعودته الى التدريبات، وأكدت الفحوص الطبية حاجة اللاعب إلى نحو ثلاثة أسابيع قبل العودة للمشاركة مع بقية زملائه في الموسم الحالي، بعد غيابه لفترات متقطعة في الموسم الماضي بداعي الإصابة.