زوران: العين يتطلع إلى «بداية قوية»

صلاح سليمان (العين)

أكد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين، أنه يتوجب عليهم أن يبدأوا بطولة دوري الخليج العربي بصورة قوية وجيدة، وأن يقدم لاعبوه أفضل ما لديهم أمام الوصل، بعد أن خرج الفريق من ربع النهائي الآسيوي بعد خسارته من الهلال السعودي.

وأوضح: «يتوجب علينا أن نتقبل الخسارة على الرغم من أنها كانت قاسية، علاوة على أن العين تعرض لظلم تحكيمي واضح، حيث لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه، مقابل احتسابه هدفاً للهلال من تسلل واضح، وتغاضي عن رفع البطاقة الحمراء في وجه المحترف ميليسي، ولكن علينا أن ننظر إلى الأمام، فهذه حال كرة القدم».

وقال زوران الذي يقود «الزعيم» غداً أمام الوصل من المدرجات بسبب إيقافه مباراتين بعد مباراة حتا الأخيرة في كأس الخليج العربي: «إنه يدرك تماماً أن جماهير «الزعيم» غاضبة بشدة، ولكن عليهم أن ينسوا المباراة الآسيوية، وأن يوجدوا غداً بأعداد كبيرة لمساندة اللاعبين والشد من أزرهم»، مضيفاً: «لقد اجتمعت مع اللاعبين في حضور المسؤولين، وتحدثنا عن ما حدث، واستعرضنا بعض النقاط المهمة التي من المنتظر أن يستفيد منها الفريق أمام الوصل. فريقنا لم يكن جاهزاً للآسيوية بعد أن تدرب قبل انطلاقة الموسم في غياب عمر عبدالرحمن وإسماعيل أحمد بسبب الإصابة، وهما لاعبان مهمان في التشكيلة بعكس الفريق السعودي الذي كان جاهزاً بنسية 100%».

وأضاف: «متأكد من أن لاعبي العين سيقدمون مستوى فنياً رائعاً ومتميزاً في لقاء الوصل، على الرغم من صعوبة المواجهة، وسيقدمون أفضل ما لديهم لتكون بداية الموسم رائعة وقوية».

وحول إمكانية تبديل بعض اللاعبين الأجانب في الوقت الراهن، قال: «باب التسجيل ما زال مفتوحاً، ولكنني لست الشخص الذي يتخذ هذا القرار، لأن الأمر يحتاج إلى ميزانية، ولكن إذا كانت الميزانية متاحة فلا مانع من التعاقد من لاعبين جدد. لدينا نقص في الخط الخلفي والوسط بسبب الإصابات، ولكن كمدرب يتوجب علي أن أتقبل هذا الوضع، وأعتقد أنني أملك العناصر التي تمكن الفريق من تقديم المستوى الأفضل والمتميز، ومن الممكن أن ينافس فريقنا بقوة من أجل الحصول على بطولتي الدوري والكأس، ونحترم جميع الفرق التي تضم لاعبين متميزين».

وقال زوران: «إنه يرى أن الفترة التي تفصل بين مباراتي الهلال السعودي والوصل كافية لتجهيز الفريق»، مؤكداً أن لديه لاعبين شباب متميزين ولكن تنقصهم الخبرة، حيث لم يلعبوا في دوري الأبطال الآسيوي، وهم في حاجة للوقت لاكتساب الخبرة.

وفيما إذا كان سيواصل اللعب بخطة 3- 5-2 نفسها، قال: «إن الفريق قدم مستوى طيباً في لقاء الذهاب الآسيوي بهذه الخطة، وسيواصل اللعب بالأسلوب نفسه، حسب اللاعبين المتوافرين».