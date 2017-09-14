زوران: العين يتطلع إلى «بداية قوية»

صلاح سليمان (العين)
أكد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين، أنه يتوجب عليهم أن يبدأوا بطولة دوري الخليج العربي بصورة قوية وجيدة، وأن يقدم لاعبوه أفضل ما لديهم أمام الوصل، بعد أن خرج الفريق من ربع النهائي الآسيوي بعد خسارته من الهلال السعودي.
وأوضح: «يتوجب علينا أن نتقبل الخسارة على الرغم من أنها كانت قاسية، علاوة على أن العين تعرض لظلم تحكيمي واضح، حيث لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه، مقابل احتسابه هدفاً للهلال من تسلل واضح، وتغاضي عن رفع البطاقة الحمراء في وجه المحترف ميليسي، ولكن علينا أن ننظر إلى الأمام، فهذه حال كرة القدم».
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وأضاف: «متأكد من أن لاعبي العين سيقدمون مستوى فنياً رائعاً ومتميزاً في لقاء الوصل، على الرغم من صعوبة المواجهة، وسيقدمون أفضل ما لديهم لتكون بداية الموسم رائعة وقوية».
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وقال زوران: «إنه يرى أن الفترة التي تفصل بين مباراتي الهلال السعودي والوصل كافية لتجهيز الفريق»، مؤكداً أن لديه لاعبين شباب متميزين ولكن تنقصهم الخبرة، حيث لم يلعبوا في دوري الأبطال الآسيوي، وهم في حاجة للوقت لاكتساب الخبرة.
وفيما إذا كان سيواصل اللعب بخطة 3- 5-2 نفسها، قال: «إن الفريق قدم مستوى طيباً في لقاء الذهاب الآسيوي بهذه الخطة، وسيواصل اللعب بالأسلوب نفسه، حسب اللاعبين المتوافرين».