الجزيرة - عجمان .. هجوم المنتخب يقود المشهد الأول

مصطفى الديب (أبوظبي)

في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، وتحديدا في الخامس عشر من سبتمبر عام 2014 كان مشهد البداية لفريقي الجزيرة وعجمان في دوري الخليج العربي، هو نفس المشهد الذي يتجدد هذا المساء ولكن بتفاصيل ووجوه مختلفة.

اللقاء الأول الذي جمع الفريقين في ذلك الموسم أنتهى بفوز فخر أبوظبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولم يلتق طرفا لقاء اليوم في الدوري منذ الرابع من فبراير من عام 2015، أي منذ 950 يوما تقريبا، حيث غاب البرتقالي عن دوري الخليج العربي لمدة موسمين بعد الهبوط لدوري الهواة. مشهد لقاء اليوم من المؤكد أنه سيكون مختلفا عن لقاءات الفريقين السابقة، لاسيما وأن هناك تغييرات عديدة خاصة في صفوف الجزيرة، حيث يدخل اللقاء بصفته حامل لقب البطولة، ويسعى لانطلاقة قوية، إضافة إلى أن هناك الكثير من التغييرات في صفوفه، التي ربما تعد واحدة من أهم الصعوبات التي سيواجهها عجمان هذا المساء، أبرزها مواجهته خط هجوم فخر أبوظبي الذي يتكون من الثنائي علي مبخوت وأحمد خليل الممثلين الشرعيين لهجوم المنتخب الوطني، وتعد مهمة مواجهة هجوم المنتخب الوطني مهمة صعبة على المنتخبات، بما يعني أنها أكثر صعوبة على فرق الدوري في مقدمتها عجمان الجديد القديم على البطولة. ولن تتمثل الصعوبات التي سيواجهها البرتقالي في رقابة الثنائي خليل ومبخوت ولكن هناك صعوبات أخرى في انتظاره، حيث تتيح الصفقات الجديدة للجزيرة الفرصة لتين كات مدرب الفريق اللعب بأكثر من طريقة وتغيير طريقته المعتادة التي لعب بها طوال الموسم الماضي 4 - 3 - 2 - 1، وهو ما اعترف به المدرب الهولندي خلال مؤتمر اللقاء، حيث أصبح قادرا على اللعب بطريقة 4- 4 - 2 في ظل وجود الثنائي خليل ومبخوت، وكذلك اللعب بطريقة 4 - 3 - 3 في ظل الثنائي الأجنبي رومارينهو ورشيدوف.

علي مبخوت.. القناص

رغم التعاقدات الجديدة التي أبرمها الجزيرة، إلا أن علي مبخوت هداف فخر أبوظبي يظل اللاعب الأهم في صفوف الجزيرة، كونه الهداف التاريخي للنادي برصيد مائة هدف سجلها في بطولات الدوري مع فريقه، إضافة إلى أنه هداف الفريق في الموسم الماضي برصيد 33 هدفاً، وتصدر بها الهدافين المواطنين في تاريخ البطولة. مبخوت دائماً ما يكون مفتاح لعب أساسياً في أي طريقة يخوض بها المدرب الهولندي تين كات المباريات، فهو دائماً صانع الفارق في الصندوق بتحركاته الواعية وقدرته على هز الشباك.