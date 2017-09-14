«النسخة 44» لدورينا تنطلق الليلة

معتصم عبدالله (دبي)

تعتبر «النسخة 44» لدوري الإمارات لكرة القدم، «استثنائية» بكل المقاييس، حيث تشهد مشاركة 12 نادياً، بدلاً من شكل الدوري المعتاد في المواسم الخمسة الماضية، والذي شهد مشاركة 14 نادياً، منذ تطبيق قرار زيادة عدد الأندية في دوري المحترفين، بداية من موسم 2012- 2013، وتحمل البطولة الرقم 10 في تاريخ مسابقات المحترفين «دوري الخليج العربي» لموسم 2017- 2018، والتي تنطلق بإقامة ثلاث مباريات الليلة، ضمن الجولة الأولى.

ودفعت القرارات التاريخية بدمج أندية الشباب والأهلي ودبي، في كيان واحد، يحمل اسم شباب الأهلي - دبي، والشعب والشارقة تحت مسمى نادي الشارقة، اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين إلى تقليص عدد الأندية في المنافسة الأولى للأندية في الموسم الحالي إلى 12 نادياً، في انتظار اكتمال بدر الدوري، بوجود 14 نادياً في الموسم المقبل 2018- 2019، حيث يتأهل بنهاية الموسم بطل ووصيف منافسة دوري الدرجة الأولى إلى «المحترفين» بصورة مباشرة، فيما يخوض الثالث والرابع في المنافسة ذاتها مواجهات مباشرة أمام صاحبي المركزين الـ11 و12 في دوري الخليج العربي.

ويشتد صراع المنافسة في الموسم الحالي، بين الأندية الساعية لتكرار إنجاز الفوز باللقب وبدرجة أقل تلك الراغبة في حصد «الفرحة الأولى»، وتحكي قصة دورينا على مدار العقود الماضية، نجاح ثمانية أندية فقط في كتابة أسمائها بأحرف من ذهب في سجل «الأبطال»، والذي يضم على التوالي العين حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة «12 لقباً»، والثنائي الأهلي والوصل «7 ألقاب»، مقابل 5 ألقاب للشارقة، و4 ألقاب للوحدة، وثلاثة ألقاب لفريقي النصر والشباب، مقابل لقبين للجزيرة موسم 2010- 2011 والموسم الماضي 2016- 2017، في المقابل تبدو فرص الرباعي الإمارات، دبا الفجيرة، حتا، وعجمان العائد حديثاً لمنافسات الكبار، بعد تتويجه بلقب دوري الأولى 2016- 2017، صعبة في الصعود إلى منصات التتويج مقارنة بجاهزية بقية الأندية.

وتشعل فرصة المشاركة في مونديال الأندية 2018، المنافسة بين الأندية على لقب دوري الخليج العربي، حيث سيكون بطل الدوري في الموسم الحالي، على موعد مع المشاركة المونديالية في النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية «أبوظبي 2018»، شريطة عدم تتويج نادٍ إماراتي بلقب دوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة 2018.