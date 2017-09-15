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بعضها أقرب إلى التسول والابتزاز

علماء: جرح مشاعر الفقراء في إعلانات جمع التبرعات.. مرفوض شرعاً
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تاريخ النشر: الجمعة 15 سبتمبر 2017

أحمد مراد (القاهرة)

رفض علماء الدين الشكل الذي تخرج به غالبية إعلانات جمع التبرعات التي تذاع عبر الشاشات العربية، ووصفوها بأنها أقرب إلى التسول والابتزاز الرديء، وهو أمر مرفوض ومحرم ومجرم في الشرع الإسلامي.

وأوضح العلماء أن بعض إعلانات جمع التبرعات تتضمن صوراً ومشاهد مؤسفة تجرح مشاعر وكرامة الفقراء، مؤكدين أننا لسنا في حاجة إلى المتاجرة بأحاسيس المحتاجين، ولا بالمبالغة في عرض بعض مشكلاتهم المجتمعية، وأشاروا إلى أن هناك العديد من الطرق والآليات الأخرى التي يمكن أن نلجأ إليها لحث الناس على التصدق وإخراج أموال الزكاة.

طريقة مؤسفة

استنكر د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، ما تتضمنه بعض إعلانات جمع التبرعات عبر الشاشات من صور ومشاهد مؤسفة تجرح مشاعر وكرامة الفقراء، مضيفا «أننا لسنا في حاجة أبدا إلى المتاجرة بمشاعر وأحاسيس الفقراء والمحتاجين، ولا بالمبالغة في عرض بعض مشكلاتهم المجتمعية، ما يسيء لصورة المسلمين الإنسانية والحضارية في الداخل والخارج، بقصد أو بلا قصد».

وقال: فعل الخير لا يحتاج سوى تحريك ما كمن في نفوس أهل الخير، والتذكير بالواجب الديني والوطني والإنساني من دون إسفاف في عرض المشكلات أو الابتذال في عرض حاجات الفقراء التي من حقها أن تقضى، ومن واجبنا أن نقضيها دون امتهان لكرامة الإنسان بغض النظر عن ضعفه ومسكنته ومدى حاجته، لأن الإنسان لا يخلو من أن يكون معطياً أو آخذاً، فمن جعله الله معطيا فليوف حق الله تعالى عليه، لأن الله عز وجل قادر على تبديل الأحوال، فغني اليوم قد يكون فقير الغد، وفقير اليوم قد يكون غني الغد، «وتلك الأيام نداولها بين الناس»، ويقول الحق سبحانه وتعالى: «وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً»، «النساء: 9». ... المزيد
     
 

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