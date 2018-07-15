تيلجراف: ذكريات المونديال !

عمرو عبيد (القاهرة )

نشرت صحيفة تيلجراف الإنجليزية تقريراً يحمل انطباعات محرريها ومحلليها حول المونديال الروسي، وكيف سيتذكر كل منهم هذه النسخة المميزة حسب وصفها، وقال النجم جيمي كاراجير إن تقنية الفيديو، VAR، ستظل بالنسبة له هي العلامة المميزة للمونديال الروسي، فقبل البطولة تعرضت للكثير من النقد، لكنها أثبتت عدالتها في العديد من اللقطات، وأدت إلى ارتفاع معدل احتساب ركلات الجزاء وتسجيل الأهداف من الركلات الثابتة، وتحدث البعض عن مقارنة الجانب الفني الذي منح أوروبا تفوقاً كاسحاً جديداً على حساب منتخبات أميركا الجنوبية، بينما توهج المشجعون اللاتينيون وبعثوا البهجة والسعادة في كل أرجاء روسيا أينما تواجدوا !

ويقول الكاتب الشهير، بول هاوارد، إن ما شاهده من ترحيب هائل من جانب المواطنين الروس لم يكن متوقعاً على الإطلاق، خاصة في تعاملهم الراقي مع الجماهير الإنجليزية بعكس ما روج له البعض قبل المونديال، في حين ذكر آخرون أن فوز الأسود الثلاثة بركلات الترجيح أمام كولومبيا تعد لحظة فارقة لأن تلك الركلات أذاقت الإنجليز الكثير من المرارة في الماضي، ولن ينسى الجميع أن الوسيلة الناجحة لتبادل الحديث مع سائقي التاكسي في روسيا كانت عبر الهواتف الذكية التي تولت عملية الترجمة بين مختلف اللغات.

ستار سبورت: كين لن يتسلم الحذاء الذهبي !

قالت صحيفة ستار سبورت الإنجليزية إن نجم الأسود الثلاثة، هاري كين، لن يتسلم جائزة هداف المونديال بسبب رحيله عن روسيا عقب انتهاء مباريات المنتخب في البطولة، ولم ينتظر نجم توتنهام من أجل الحصول على الحذاء الذهبي الذي عاد إلى إنجلترا بعد أكثر من ثلاثين عاماً، لكن اسم الهداف الإنجليزي سيسجل في التاريخ رغم أنه كان يتمنى خوض المباراة النهائية بدلاً من الفوز بلقب الهداف !