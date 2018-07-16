«روسيا 2018».. يضع المونديال «المقبل» في ورطة !

وليد فاروق (دبي)

نجحت روسيا في استضافتها لكأس العالم 2018 أن تعلو بمكاسبها وتتخطى مجرد تحقيق أرباح اقتصادية بارزة، إلى تحقيق العديد من المكاسب الأخرى، سواء على الصعيد السياسي أو السياحي أو الثقافي أو الأمني، وكذلك تحسين صورة الدولة ككل بداية من رأس السلطة، ونهاية بالتأكيد على قدرات الشعب الروسي في استضافة الأحداث العالمية الكبرى، دون وقوع حادث واحد يعكر صفو المونديال، وفي نفس الوقت «صدرت» روسيا مشكلة كبرى لمنظمي النسخ المقبلة من المونديال، خاصة للدول التي قد تفتقد الكثير من المقومات التنظيمية والجغرافية، والتي ستكون في «مأزق» حقيقي نتيجة المقارنة المتوقعة.

ولأن الجانب الاقتصادي هو الذي يجسد في البداية قيمة المكاسب والأرباح التي يمكن أن تحققها دولة تستضيف بطولة كبرى مثل كأس العالم، وذلك من خلال استعراض أرقام المصروفات والإيرادات والأرباح التي تحققت، إلا أنه يجب الإشارة إلى أن استثماراً طويل الأمد مثل «المونديال» لا يمكن قياس أرباحه بمجرد نهاية مشوار البطولة، ذلك لأن البنية التحتية والمشروعات التي أقيمت من أجله وعمليات التأهيل والتطوير التي تمت للطرق والملاعب والمنشآت، هي بمثابة «استثمارات طويلة الأمد» عائدها لا يقاس بفترة زمنية قصيرة مثل تلك التي تقام فيها البطولة.

وعلى صعيد الأرقام، فإن أغلب التقارير، تتوقع أن تصل مكاسب روسيا الصافية من البطولة إلى 11 مليار دولار، مع مصروفات تبلغ 13 مليار دولار، وإيرادات تصل إلى 24 مليار دولار، بالنسبة للاستثمارات، توقعت الحكومة الروسية أن تجذب استثمارات بـ 100 مليار دولار.

وتضيف التصريحات الرسمية، ومن واقع ما صدر عن البنك المركزي من أرقام وإحصاءات، أن هذه المكاسب التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بالإضافة إلى ما تحقق من إنجازات في مجال توسيع مساحات البنية التحتية، وعدد المنشآت الرياضية والطرق والمطارات الجديدة، وما جرى بناؤه من فنادق على مختلف مستوياتها ودرجاتها.