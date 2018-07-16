64 مباراة.. قمة الإثارة والتقلبات والمفاجآت

علي الزعابي (أبوظبي)

.. وأسدل الستار مساء أمس، 31 يوماً من الإثارة والمتعة، 64 مباراة حفلت بالتقلبات والأحداث المثيرة.. وفي روسيا 2018، وقعت المفاجآت المذهلة، وسقط عدد من الكبار تباعاً، منهم ألمانيا حامل اللقب، والأرجنتين والبرازيل، لتكون نهائيات «النسخة 21» ضمن البطولات الأكثر إثارة، وشكلت تقلص الفجوة الكبيرة بين المنتخبات صاحبة الخبرة الطويلة في المونديال، والمنتخبات التي تشارك بصورة غير دورية.

وفي ظل المفاجآت والأحداث استحكمت عقدة حامل اللقب الذي يخرج من الدور الأول، عندما ودع «الماكينات» بطل 2014، عقب الخسارة أمام كوريا الجنوبية، في أول فوز يحققه منتخب آسيوي على حساب «المانشافت» في كأس العالم، ويذكر أن عقدة حامل اللقب الذي يودع من دور المجموعات، بدأت منذ كأس العالم 2002 عندما خرج المنتخب الفرنسي بطل نسخة 98 من الدور الأول، ومن بعده المنتخب الإيطالي بطل 2006، والذي ودع من دور المجموعات في مونديال 2010، والإسباني حامل لقب مونديال 2010، والذي سقط من الدور الأول في البرازيل 2014.

وكان المنتخب البرازيلي هو الاستثناء من العقدة، عندما شارك في مونديال 2006، حاملاً لقب مونديال 2002، ونجح في التأهل إلى الدور الثاني للبطولة.

ورافق النهائيات بعض الأرقام المميزة، مثل فوز أول منتخب آسيوي على منافس من أميركا الجنوبية، عندما نجح «الساموراي» في تجاوز كولومبيا 2-1، في الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة، بالإضافة إلى أن كرواتيا حقق رقماً غير مسبوق في تاريخ البطولة، بخوضه ثلاث مباريات متتالية بالأوقات الإضافية، مما جعله يخوض 90 دقيقة، كاملة، أكثر من المنتخب الفرنسي الذي واجهه في النهائي، بمعدل 30 دقيقة لكل مباراة.

وسجل المونديال أيضاً ظاهرة تاريخية، باستخدام تقنية الفيديو للمرة الأولى، من أجل دعم القرارات التحكيمية، وبسببها شهدت البطولة رقماً قياسياً في عدد ركلات الجزاء «29»، منها 6 ركلات ضائعة، كما تم تسجيل 12 هدفاً بـ «النيران الصديقة»، وهي نسبة غير عادية وجديدة في تاريخ كأس العالم.

من خلال المباريات الـ64 تم تسجيل 169 هدفاً، بمعدل 2.64 هدف في المباراة الواحدة، وإشهار 219 بطاقة صفراء و4 حالات طرد، وكانت البطولة على موعد مع مشاركة 598 لاعباً من بين 736 لاعباً ضمتهم قوائم المنتخبات الـ32.