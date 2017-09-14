«شعراء من السعودية» ضيوف «ملتقى الشارقة للإبداع»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

ضمن فعاليات ملتقى الشارقة الشهري للشعر الشعبي، يستضيف مركز الشارقة للشعر الشعبي التابع لدائرة الثقافة في قصر الثقافة بالشارقة، شعراء من المملكة العربية السعودية، مساء يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017م.

يتضمن الملتقى محاضرةً أدبيةً بعنوان «مظاهر التجديد في الشعر النبطي الحديث في المملكة العربية السعودية»، يقدمها الباحث السعودي عبداللطيف بن صالح الوحيمد، كما يشتمل على أمسية شعرية يحييها الشعراء: عايد خلف الرشيدي، وخالد الزيادي، وتهاني التميمي، ودلال القحطاني، إلى جانب حفل تكريمي للمشاركين، ويقدم فعاليات الملتقى الشاعر والإعلامي راشد القناص.

يُذكر أن ملتقى الشارقة للإبداع الشعري أحد الملتقيات المتخصصة في مجال الشعر الشعبي على مستوى الوطن العربي، وهو فعالية لها قيمتها الإبداعية والتثقيفية لشرائح المجتمع، أتت بفضل توجيهات حاكم الشارقة، الذي ما انفك يدعم كل فكرة تؤسس لمستقبل مشرق.

وفي كل شهر تشرع الشارقة أبوابها لاستقبال الشعراء الذين يأتون من خارج الدولة للتعريف بنتاجهم الشعري الذي جادت به قرائحهم، مؤكدين على أهميته وضرورة حضوره في المشهد الثقافي. واستضافة شعراء من مختلف الدول العربية على مدار العام يؤكد عمق الانتماء ويؤصل لهويتنا العربية، ويزيد من إمكانية تبادل فن القصيد وتعزيز عملية التبادل الثقافي عن طريق تقديم الشعراء العرب للساحة الأدبية وتوفير المناخ الملائم لعملية التلاقح الشعري والثقافي للنهوض بالشعر وقضاياه من خلال الأبحاث والدراسات، وإفساح المجال لمشاركة عددٍ من الشعراء بتبادلية متوازنة، وخلق أجواء تنافسية أخوية لها رؤية وطنية وإنسانية جاذبة ومشجعة للجميع.