إجبار كرة القدم على العودة إلى وطنها 2030 !

محمد حامد (دبي)

«عائدة إلى وطنها»، شعار شغل العالم على مدار شهر كامل، وأغنية تردد صداها في بريطانيا وصولاً إلى روسيا، ومنها إلى جميع وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي بكافة اللغات وفي كل مكان، وهو شعار أبدع الإنجليز في الترويج له، في إشارة إلى قدرة منتخبهم على الفوز بمونديال روسيا، ومن ثم تعود كرة القدم ولقبها الأغلى والأكبر إلى الوطن الذي اخترع كرة القدم بشكلها الحديث.

وبعد أن أخفق هاري كين ورفاقه في الحصول على اللقب، بدأ الإنجليز في التفكير جدياً في إعادة كرة القدم إلى ديارها إن لم يكن عن طريق الفوز بالبطولة، فسوف يكون بتنظيمها في عام 2030، هذا هو السيناريو الذي بدأ التفكير فيه الآن، فقد أشارت تقارير صحفية إلى أن إنجلترا ترغب في استضافة كأس العالم 2030 لأكثر من سبب على رأسها سعيها إلى أن تكون البلد الذي يحتضن البطولة في الذكرى الـ 100 لبداية المونديال، فقد انطلقت النسخة المونديالية الأولى عام 1930 في أوروجواي، أي قبل 88 عاماً، وفي عام 2030 سوف يحتفل العالم بمئوية كأس العالم، ويرغب الإنجليز أن يكونوا في قلب هذا الحدث التاريخي، بل المنظم له.

أما ثاني أسباب الحرص الإنجليزي على التقدم لاستضافة المونديال عام 2030 فإنه يعود إلى رغبتهم في تعويض الإخفاق في الفوز بحقوق تنظيم مونديال 2018، والذي نجح الروس في تنظيمه بصورة مثالية على المستويات كافة، وسط انبهار عالمي بكفاءة الروس أمنياً وتنظيمياً، ومقدرتهم على تقديم أنفسهم للعالم بصورة جديدة أزالت جميع الشكوك التي سبقت انطلاقة البطولة.

سبب ثالث يدفع الإنجليز للتفكير في احتضان كأس العالم عام 2030، هو طموح الفوز باللقب للمرة الثانية في التاريخ، ليتزامن ذلك مع تنظيم المونديال على الأراضي الإنجليزية للمرة الثانية أيضاً، فقد كان عام 1966 هو عام المجد الكبير للكرة الإنجليزية على المستويات كافة، حيث كانت استضافة المونديال والفوز به للمرة الأولى والوحيدة، ومنذ هذا الوقت لم ينجح أي جيل في تكرار الإنجاز، ليكتفي منتخب الأسود الثلاثة بالمركز الرابع في مونديالي إيطاليا 1990، وروسيا 2018.

الصحافة الإنجليزية كشفت عن أن ألين خان وزيرة الرياضة في حكومة الظل البريطانية، تقود حملة من أجل إقناع الجميع في إنجلترا بالتقدم بملف لاستضافة مونديال 2030، وعلقت على ذلك بقولها: لم ننجح في إقناع العالم لاستضافة مونديال 2018، والآن لدينا فرصة جيدة للمحاولة من جديد بالسعي لطلب الحصول على حقوق تنظيم 2030، أعتقد أن العالم سوف يقف إلى جوارنا هذه المرة، لقد حان الوقت للاستفادة من هذا الشغف الكبير المتجدد الذي يحيط بالمنتخب الإنجليزي، ولن يكون هناك شكل للاستفادة أقوى من التقدم بطلب استضافة المونديال، هذه هي الطريقة المضمونة لإعادة كرة القدم إلى وطنها من جديد.

وكان ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أكد في فبراير الماضي أنه سوف يقف مع العرض الإنجليزي لاستضافة كأس العالم 2030، وهو ما وصفه الإنجليز بالدعم المهم الذي سيكون له مفعول سحري في إقناع القارة العجوز بكافة اتحاداتها الوطنية لمساندة الملف، لكي تكون أوروبا ممثلة للقارة العجوز في هذا السباق، وبدأت قصة دعم تشيفرين لإنجلترا حينما قال لصحيفة «لاناسيون» الأرجنتينية، رداً على سؤال حول رغبة الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي في استضافة كأس العالم 2030، إنه أمر جيد، ولكن يجب أن ينتظر لمعرفة رغبة الإنجليز أولاً، لأنه وبحكم رئاسته للاتحاد الأوروبي لكرة القدم سوف يدعم ملف إنجلترا.

وكانت أوروجواي والأرجنتين وباراجواي قد أعلنت عن سعيها لاستضافة مونديال 2030 في الذكرى الـ 100 لإقامة البطولة في أوروجواي، وهو ما يعني أن أبناء أميركا الجنوبية يرغبون بشدة في إعادة كأس العالم لمسقط رأسه، فقد كانت أوروجواي أول بلد في العالم ينظم البطولة، وذلك قبل 88 عاماً، وهناك ملفات أخرى لم تتأكد بعد منها رغبة مصر في التنظيم، وكذلك المغرب التي سوف تكرر محاولاتها من جديد، كما أن هناك تقارير تتحدث عن سعي المغرب والجزائر وتونس للتقدم بملف تنظيم مشترك، لكي تتعزز فرصهم في الحصول على الموافقة، خاصة أن ملف «أميركا المكسيك كندا» لتنظيم نسخة 2026 حظي بموافقة عالمية كبيرة، واكتسح بقية الملفات بسهولة كبيرة.