«محمد شكري» مُنتقماً من «بوول بولز»

محمد نجيم ( الرباط)

يقترب الباحث والناقد المغربي يحيى بن الوليد، في كتابه الجديد «في السرد بالكتابة عبر المذكرات» من صديقه الكاتب والروائي المغربي الكبير محمد شكري، والكشف عن حقائق جديدة جمعت بين شكري وكُتّاب عاشوا في طنجة منهم: جان جينيه وتينيسه ويليامز وبوول بولز، وكل هؤلاء احتك بهم شكري وعايشهم عن قرب وخصهم بكتب معروفة هي: «جان جينيه في طنجة»، «بوول بولز في طنجة»، «تينيسي ويليامز في طنجة».

ومعروف أن محمد شكري ( 1935 &ndash 2003)، يعتبر علامة ثقافية لافتة في الكتابة السردية بوجه خاص، والواقع الثقافي في «المغرب ما بعد الكولونيالي» بوجه عام، خصوصاً من ناحية نصه الاستثنائي «الخبز الحافي» الذي كان وراء شهرته العالمية.

بالنظر إلى الحضور الكولونيالي لمدينة طنجة، وبالنظر إلى الميراث الكولونيالي فيما بعد، فقد قرر الباحث، بنوع من الإفادة المرنة الاستفادة من «نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي» في حضورها النقدي الحداثي في العالم ككل.. ويعدّ الأكاديمي الأميركي والمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد (1935 ــ 2003) أحد أبرز الذين كانوا وراء تدشين حقل «نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي».

وسيكون من الصعب القول بأن محمد شكري ــ الذي لم ينتسب لأية جامعة ــ كان، حسب يحيى بن الوليد

«يستجيب لهذه النظرية التي اتضحت، كحقل معرفي مستقل، بعد أن كان شكري ذاته قد نشر كتابيه حول جان جينيه وتينسي وليامز، وبعد أن كان بول بولز قد ترجم أعمال شكري الأولى. غير أن تتبّعه ليوميات هؤلاء الكتاب بطنجة، وبعض ملاحظاته الذكية، وانتقاداته العنيفة، كما في حال تعامله مع بول بولز... عمل يندرج، من وجهة نظرنا، وبأكثر من المعاني، ضمن «خطاب ما بعد الاستعمار» خصوصاً من ناحية مفهوم التدمير، «تدمير النسق الكولونيالي».

وتوزعت فصول الكتاب، الصادر حديثاً عن «دار أزمنة» في الأردن، على عناوين منها: محمد شكري مقاوماً الكتاب الأجانب، محمد شكري منتقماً من بوول بولز، محمد شكري وتينيسي ويليامز.