«محمد شكري» مُنتقماً من «بوول بولز»

محمد نجيم ( الرباط)
يقترب الباحث والناقد المغربي يحيى بن الوليد، في كتابه الجديد «في السرد بالكتابة عبر المذكرات» من صديقه الكاتب والروائي المغربي الكبير محمد شكري، والكشف عن حقائق جديدة جمعت بين شكري وكُتّاب عاشوا في طنجة منهم: جان جينيه وتينيسه ويليامز وبوول بولز، وكل هؤلاء احتك بهم شكري وعايشهم عن قرب وخصهم بكتب معروفة هي: «جان جينيه في طنجة»، «بوول بولز في طنجة»، «تينيسي ويليامز في طنجة».
ومعروف أن محمد شكري ( 1935 &ndash 2003)، يعتبر علامة ثقافية لافتة في الكتابة السردية بوجه خاص، والواقع الثقافي في «المغرب ما بعد الكولونيالي» بوجه عام، خصوصاً من ناحية نصه الاستثنائي «الخبز الحافي» الذي كان وراء شهرته العالمية.
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وسيكون من الصعب القول بأن محمد شكري ــ الذي لم ينتسب لأية جامعة ــ كان، حسب يحيى بن الوليد
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وتوزعت فصول الكتاب، الصادر حديثاً عن «دار أزمنة» في الأردن، على عناوين منها: محمد شكري مقاوماً الكتاب الأجانب، محمد شكري منتقماً من بوول بولز، محمد شكري وتينيسي ويليامز.