«جينشي».. تفك شفرة «مورس» فنياً باللغة العربية

نوف الموسى (دبي)

أحياناً؛ الإفراط في الرمزية الفنية، يعكس القوة الجمالية الضمنية في حيز الشكل، حيث يتجرد المعنى، وتتوسد هلاميات أبعاد اللغة في شعور المتلقي، وما أبدعته الفنانة بوران جينشي، عبر افتتاح معرضها «خط مارس»، مساء أول من أمس، في غاليري الخط الثالث، بمقره في السركال أفينيو بمدينة دبي، هو اشتغالها على فك شفرة مورس الدولية، باستخداماتها العسكرية، من خلال الأبجدية العربية وحروفها اللانهائية، باعتبارها سمة اتصال عالمية، تمتد لتؤسس تعبيراً فنياً جديداً، واللافت في تجربة الفنانة هو اهتمامها ببيئة الاشتباك والصراع في الحياة البشرية، والتي عكستها الحروب على مدى قرون طويلة، في المنظومة الإنسانية، وصولاً إلى استخدام شفرة مورس الدولية الشهيرة، في الاعتداد العسكري، وخدمة إيصال البيانات عبر الأشكال، مشكلاً نغمة خاصة تحمل طابعاً يستدعي إعادة اكتشافه بصرياً وحسياً، وما تمكنت الفنانة بوران جينشي من عرضه للتساؤل والبحث هو الطرق السرية التي تنشأ منها الأشكال والأصوات، وكيف تتحول إلى نمطية تواصل، على الرغم من جدليتها الواسعة بين مختلف الثقافات.

فمثلاً: كيف تصبح لغة الحرب تعبيراً للتواصل؛ من أين يستمد الحرف في شفرة مورس، أثناء استخدامه للأغراض العسكرية قوته القائمة على الصراع؛ لماذا على الرغم من بشاعة الأثر، إلا أنه يستثير ملامح الجمالية الفنية، ويبرز أبعاد التناقض في حس التواصل غير المباشر، في الطاقات الكونية الدائرة حول الإنسان في مجتمعه. وجميعها أطروحات تجعلنا نتساءل أثناء مشاهدتنا لعمل الفنانة بوران جينشي، وتحديداً لوحة بعنوان «Morse Code Black»، ما أن يراها المتلقي، حتى يشعر بأن اللوحة تمتاز بانسجام ودقة آلية صناعة شكل الخط في اللوحة، عملت الفنانة على خياطة الرموز بإيحاء شكلي يرسم تواصلاً مبهماً، يحفز العقل إلى محاولات في إدراك ضخ البيانات في اللوحة. بينما الانتقال إلى لوحة «JAsJuliet»، يتجلى حرف «ج»، بمظهر مربعات الألغاز، كاشفاً التمازج اللوني بين الأخضر والأصفر، كألوان الاستنفار والاستعداد.